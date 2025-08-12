Masters 1000 de Cincinnati 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa la actividad en la edición 2025 del Masters 1000 de Cincinnati. Se disputan ocho partidos del certamen de hombres y otros ocho del de mujeres, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de alguna de las señales de ESPN.

Durante este lunes se dieron resultados previsibles y otros sorpresivos. En el primer caso, el italiano Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) eliminó al canadiense Gabriel Diallo (35°) por 6-2 y 7-6 (6); el estadounidense Taylor Fritz (4°) hizo lo propio con el italiano Lorenzo Sonego (36°) por 7-6 (4) y 7-5; y la bielorrusa Aryna Sabalenka (N°1 del ranking WTA) venció a la británica Emma Raducanu (39°) por 7-6 (3), 4-6 y 7-6 (5). En contrapartida, quedaron eliminados los norteamericanos Tommy Paul (16°) y Amanda Anisimova (8°) luego de caer ante el francés Adrian Mannarino (89°) y la rusa Anna Kalinskaya (34°), respectivamente.

Para este martes se destaca la aparición del único argentino que sigue en carrera en el séptimo Masters 1000 de la temporada, Francisco Comesaña (71°), quien se enfrenta al estadounidense Reilly Opelka (73°) a las 12. Además, juegan tres favoritos al título: Carlos Alcaraz (2°), Alexander Zverev (3°) y Ben Shelton (6°). El español juega contra el serbio Hamad Medjedovic (72°) no antes de las 13.10; el alemán ante el local Brandon Nakashima (31°) cerca de las 20; y el reciente ganador del Masters 1000 de Canadá frente al español Roberto Bautista Agut (53°) aproximadamente a las 21.10.

En el campeonato de mujeres, la polaca Iga Swiatek (3°) avanzó directamente a octavos de final por el abandono de la ucraniana Marta Kostiuk (27°), por lo que volverá a jugar el miércoles. En el cierre de la tercera ronda, Coco Gauff (2°) choca con la ucraniana Dayana Yastremska (31°) no antes de las 16; mientras que su compatriota Jessica Pegula (4°) se enfrenta a la polaca Magda Linette (40°) cerca de las 20. Por último, la italiana Jasmine Paolini (9°) juega contra la norteamericana Ashlyn Krueger (35°) aproximadamente a las 13.10.

Coco Gauff intentará meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Cómo ver online el Masters 1000 de Cincinnati 2025

El Masters 1000 de Cincinnati 2025 se extiende hasta el lunes 18 de agosto en el suburbio de Mason ubicado en Cincinnati, en el estado de Ohio. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Cincinnati

Rama masculina

Roger Federer (Suiza) - Siete títulos

Mats Wilander (Suecia) - Cuatro

Novak Djokovic (Serbia), Pete Sampras (Estados Unidos) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Tres cada uno

Stefan Edberg (Suecia), Michael Chang (Estados Unidos), Andy Roddick (Estados Unidos), Andy Murray (Gran Bretaña) y Harold Solomon (Estados Unidos) - Dos cada uno

Roger Federer es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Cincinnati AFP

Rama femenina

*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes.