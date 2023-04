Masters 1000 de Miami: Daniil Medvedev, el campeón que dio otro impacto en una gran temporada

escuchar

Daniil Medvedev dio otro paso enorme en una temporada formidable. El exnúmero 1 del mundo venció el domingo al italiano Jannik Sinner y conquistó su primer título en el Masters 1000 de Miami, el cuarto trofeo que levanta en lo que va de un 2023 en el que se muestra como uno de los jugadores en mejor forma.

Medvedev se impuso a Sinner por 7-5 y 6-3, en su quinta final consecutiva del año. El moscovita ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos y su única derrota en este segmento fue en la final del pasado Masters 1000 de Indian Wells ante el español Carlos Alcaraz, casualmente al que sucedió el domingo en el palmarés de los campeones de Miami.

Daniil Medvedev festeja luego de ganar en Miami, fue su quinto título en la serie Masters 1000 AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ruso demostró ser intratable en canchas de cemento, donde obtuvo 18 de los 19 títulos que tiene en su carrera. EL propio Medvedev recordó cuánto le había costado jugar en Indian Wells, por considerar la superficie del desierto californiano como “demasiado lenta”, y ratificó por qué era uno de los principales candidatos al éxito en el torneo que se disputó en el Hard Rock Stadium, en Florida.

”A veces sé controlarme, cuando siento que la cancha es dura de verdad. Así que debo agradecer a quien tomó esta decisión. Me hizo muy feliz jugar aquí”, dijo Medvedev en la ceremonia de premiación en la que alzó su cuarto trofeo del año, luego de los títulos que celebró en Rotterdam, Doha y Dubai. Por el momento, aseguró un ascenso de un puesto en el ranking, del quinto al cuarto escalón; Sinner, después de su gran torneo, regresará al Top 10, desde el 11° al 9° puesto. La caída de Alcaraz, vale recordar, le devuelve el número 1 del tour a Novak Djokovic.

El resumen de la final

Del otro lado, Sinner llegaba a su segunda final en Miami, luego de la confianza que le dio el gran triunfo en las semifinales sobre Carlos Alcaraz, al que le arruinó los planes de conseguir un histórico ‘Sunshine Double’, tal como se conoce el doblete de títulos en Indian Wells y Miami. Pero el italiano, una de las nuevas joyas del circuito, se estrelló contra un Medvedev en estado de gracia, y por segunda vez se le negó el festejo en Miami, tras la derrota que sufrió contra el polaco Hubert Hurkacz en 2021. ”Aquella vez llegué a la final y no gané. Este año tampoco. Ojalá que algún año lo consiga”, dijo el italiano.

Medvedev, que está 6-0 en el historial frente a Sinner, aprovechó al máximo la rapidez del court central de Miami para explotar su combinación de servicio potente y defensa implacable. El ruso, de 27 años, prevaleció en un largo primer set, y después de tomar ese parcial, aprovechó el envión anímico para acelerar ante un Sinner que, luego de su batalla de más de tres horas ante Alcaraz, pareció restar energías en el extenuante calor húmedo del mediodía de Miami. El jugador forjado en las montañas de San Cándido, junto a la frontera austríaca, es una de las grandes esperanzas del circuito para el relevo del Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic), pero, a diferencia de Alcaraz, con 21 años todavía no ha levantado un trofeo de máximo nivel que confirme su potencial.

Jannik Sinner y Daniil Medvedev en la premiación; el italiano perdió por segunda vez la final de Miami AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esta mañana no me levanté en mi mejor forma, me sentía un poco enfermo. Por desgracia, hoy no he podido jugar en mi mejor nivel”, aceptó el itlaiano. ”Creo que todo el mundo disfrutó con la semifinal contra Carlos. Fue increíble”, le reconoció Medvedev. El ruso agregó: “Probablemente tuve un poco de suerte, porque ya estaba en la cama viendo cómo corrías por todas partes. No es fácil recuperarse después de un partido así”.

Medvedev resurgió este año, después de un decepcionante 2022, en el que no había podido confirmar todo lo que se esperaba después de ganar el US Open. Después de caer en la tercera ronda del Abierto de Australia en enero, el ruso pisó el acelerador y arrancó una racha formidable, que ahora incluye su quinto título de Masters 1000, el primero desde Toronto 2021.

El saludo en la red; Medvedev vuelve a ser el 4° del ranking, y Sinner regresará el lunes al Top 10 AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

”Hacía un año y medio que no ganaba un título tan importante. Al final estaba bastante tembloroso”, reconoció. ”No estaba tenso, porque no tengo miedo a ganar. Pero así las manos me temblaban un poco, así que el saque fue un poco más duro, conseguí recomponerme y cerrar el partido”, admitió Medvedev. Pero al ruso se le terminan por varios meses los torneos en canchas rápidas. El propio Sinner, a sabiendas de que el número 5 del mundo no ostenta grandes resultados en canchas lentas -lo mejor fueron los cuartos de final en Roland Garros 2021-, lo desafió: ”Ahora empieza la temporada de polvo de ladrillo, a ver cómo te irá ahora”.

LA NACION