Masters 1000 de Miami: Francisco Cerúndolo logró una de las mejores victorias de su carreras frente a Felix Auger-Aliassime

El panorama no era sencillo. Porque Francisco Cerúndolo llegaba a Miami con un comienzo de temporada con altibajos, con 8 triunfos y 8 derrotas. El segundo Masters 1000 de la temporada traía, además, una presión extra: defender los 360 puntos logrados el año pasado por llegar a las semifinales, en su mejor actuación en un certamen de este nivel del circuito. Dio un primer paso sólido el sábado, ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic, y este lunes consiguió uno de los grandes impactos de la jornada, al eliminar al número 6 del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-2 y 7-5.

El último argentino en carrera en el torneo que se realiza en el Hard Rock Stadium se dio otro gusto particular, el de vencer por primera vez a Auger-Aliassime, que estaba 2-0 en el historial, y con antecedentes cercanos: esos dos cotejos se habían disputado este año, y el canadiense se impuso en cuatro sets en el Australian Open, y hace dos semanas, en la tercera rueda de Indian Wells. Así, Cerúndolo avanzó a los octavos de final en un torneo que le trae excelentes recuerdos, con un triunfo tonificante antes de encarar el próximo desafío, contra el italiano Lorenzo Sonego (59° del mundo) o el estadounidense Frances Tiafoe (14°).

Cerúndolo prepara el revés con slice; el argentino logró derrotar por primera vez a Auger-Aliassime después de dos caídas previas Harry How - Getty Images North America

Cerúndolo marcó distancias desde el arranque, con un quiebre en el primer game del canadiense; consolidó esa diferencia y la aumentó con otro break en el quinto juego para cerrar cómodamente el primer set por 6-2. El número 6 del mundo no había tenido un buen comienzo, lo que quedaba expuesto en los números, con apenas 2 tiros ganadores y 10 errores no forzados; más equilibrado lo del argentino, con 6 winners y sólo 5 desaciertos. El canadiense, además, estaba vulnerable en el servicio, con apenas 33 por ciento de los puntos ganados con el segundo saque, mientras que el porteño no había concedido ni un break-point.

Pero Auger-Aliassime repuntó, y el partido se hizo más parejo, Cerúndolo se mantuvo a tiro con capacidad para bancarse los derechazos del canadiense, y sumar con buenos cambios de ritmo; muy concentrado y firme, esperó su chance. Así consiguió quebrar para 3-2, en un game de saque fatídico de su rival, con doble falta y una derecha directa a la red en el 15-40. Pero Auger-Aliassime reaccionó y salió de un trance complejo, ya que llegó a estar 2-4 y 30-30 con su saque. El canadiense salió a flote, se mantuvo y luego quebró por primera vez al argentino; hilvanó 10 de 11 puntos y se adelantó 5-4.

Francisco Cerúndolo al saque; sólo sufrió un quiebre en la tarde del lunes en Miami Harry How - Getty Images North America

El duelo entró en zona de definiciones. Cerúndolo escapó de un 0-30 incómodo con su servicio para igualar 5-5. Apareció otra oportunidad en el undécimo game: ventaja para el argentino, tras un derechazo paralelo que el canadiense dejó en la red. Y esta vez sí presionó logró el break para ponerse 6-5 y sacar por el partido.

El duodécimo game se hizo largo. Sabía Cerúndolo que no abundarían las oportunidades para cerrar el partido. Se le escapó un match-point; tampoco pudo en el segundo. En el tercero, consiguió arrinconar al número 6 contra el fondo; jugado en defensa, Auger-Aliassime envió un derechazo largo. Y así el argentino logró un triunfo muy valioso.

Lo mejor del partido

Para Cerúndolo, 31° del ranking, es uno de los mejores éxitos de su carrera. El tercero sobre un Top 10, luego de las victorias sobre Andrey Rublev (8°, por 6-4 y 6-2) el año pasado, en la segunda ronda del torneo de Hamburgo, y Casper Ruud (5°, por 6-4, 3-6 y 7-5, en Bastad). Aquellas habían sido sobre polvo de ladrillo; el de este lunes, el primero ante un rival de alto ranking en cemento, una superficie en la que el porteño demostró que puede rendir muy bien y lograr excelentes resultados.

Cerúndolo volvió a dar un enorme impacto en el Masters 1000 de Miami TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Jugué un partidazo de principio a fin. Creo que el quiebre de entrada fue clave, porque cambió mucho el juego, y si está sin confianza, él erra un poco más. Creo que jugué bien, ataqué bien, y salvo un game en el que me quebró, saqué bien. Estoy muy contento con mi nivel. El revés cruzado fue otra de las claves, porque él juega muy bien cuando se pone invertido para la derecha; es un golpe que vengo practicando hace varios años y hoy volvió a aparecer como el año pasado, también tuve la confianza para pegar firme desde los dos lados”, analizó Cerúndolo en declaraciones a ESPN.

EL saludo y el reconocimiento de Felix Auger Aliassime hacia Cerúndolo tras la victoria del argentino TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el tramo decisivo del cotejo, recordó: “Cuando estaba 6-2, 4-2 y 30-30 con su saque, sabía que lo tenía. Pero me puse nervioso, cometí dos dobles faltas; el game siguiente él no me dejó jugar y en el 4-5 del segundo sabía que él se iba a venir con todo. Quedé 0-30, pero desde ahí metí buenos saques y me pude mantener. El último game fue durísimo, no podía meter ni un primer saque, pero lo pude ganar”.