Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este lunes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan ocho partidos en cada una de las ramas, correspondientes a la tercera ronda y a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición del argentino Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) ante el ruso Daniil Medvedev (10°), con quien nunca se cruzó. Además, juegan dos de los grandes candidatos al título que quedan en competencia tras la sorpresiva eliminación de Carlos Alcaraz (1°): Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°) y Felix Auger-Aliassime (8°). El italiano va contra el francés Corentin Moutet (33°), el alemán frente al croata Marin Cilic (49°) y el canadiense ante el galo Térence Atmane (53°).

Jannik Sinner, N°2 del ranking ATP, quiere acercarse lo máximo posible a Carlos Alcaraz en el escalafón mundial CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de siete de las 10 integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Cori Gauff (4°), Jessica Pegula (5°), Amanda Anisimova (6°), Victoria Mboko (9°) y Mirra Andreeva (10°).

La bielorrusa, campeona de la última edición, se verá las caras con la china Zheng Qinwen (26°). La kazaja, ganadora del Australian Open a principios de este año, se cruzará con una de las revelaciones de los últimos meses, la australiana Talia Gibson (68°). ‘Coco’ jugará con la rumana Sorana Cirstea (35°), la subcampeona del Miami Open 2025 se cruzará con la también rumana Jaqueline Cristian (36°), y la otra tenista norteamericana del Top 10 chocará con la suiza Belinda Bencic (12°). Por último, Mboko y Andreeva jugarán entre sí.

Aryna Sabalenka, la N° 1 del ranking WTA, buscará consagrarse en el Miami Open 2026 MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Horarios de los partidos más destacados

13 : Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev

: Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev No antes de las 13.10 : Felix Auger-Aliassime vs. Terence Atmane

: Felix Auger-Aliassime vs. Terence Atmane No antes de las 13.10 : Victoria Mboko vs. Mirra Andreeva

: Victoria Mboko vs. Mirra Andreeva No antes de las 14.10 : Sorana Cirstea vs. Coco Gauff

: Sorana Cirstea vs. Coco Gauff No antes de las 15.20 : Aryna Sabalenka vs. Zheng Qinwen

: Aryna Sabalenka vs. Zheng Qinwen No antes de las 15.20 : Jessica Pegula vs. Jaqueline Cristian

: Jessica Pegula vs. Jaqueline Cristian No antes de las 17 : Alexander Zverev vs. Marin Cilic

: Alexander Zverev vs. Marin Cilic No antes de las 20 : Jannik Sinner vs. Coretin Moutet

: Jannik Sinner vs. Coretin Moutet No antes de las 20 : Amanda Anisimova vs. Belinda Bencic

: Amanda Anisimova vs. Belinda Bencic No antes de las 21.30: Elena Rybakina vs. Talia Gibson

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Monday matches in Miami 👏



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Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026

El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos

Roger Federer (Suiza) - Cinco

Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres

Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos

Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno

Rama femenina