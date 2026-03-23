Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Miami Open 2026 continúa este lunes en el Hard Rock Stadium; juegan el argentino Francisco Cerúndolo y los favoritos Jannik Sinner y Alexander Zverev
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Este lunes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Miami, el segundo certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el cuarto en la femenina. Se disputan ocho partidos en cada una de las ramas, correspondientes a la tercera ronda y a los octavos de final. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición del argentino Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) ante el ruso Daniil Medvedev (10°), con quien nunca se cruzó. Además, juegan dos de los grandes candidatos al título que quedan en competencia tras la sorpresiva eliminación de Carlos Alcaraz (1°): Jannik Sinner (2°), Alexander Zverev (3°) y Felix Auger-Aliassime (8°). El italiano va contra el francés Corentin Moutet (33°), el alemán frente al croata Marin Cilic (49°) y el canadiense ante el galo Térence Atmane (53°).
En el campeonato de mujeres vuelven a jugar varias de las mejores tenistas del mundo, con participación de siete de las 10 integrantes del Top 10: Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Cori Gauff (4°), Jessica Pegula (5°), Amanda Anisimova (6°), Victoria Mboko (9°) y Mirra Andreeva (10°).
La bielorrusa, campeona de la última edición, se verá las caras con la china Zheng Qinwen (26°). La kazaja, ganadora del Australian Open a principios de este año, se cruzará con una de las revelaciones de los últimos meses, la australiana Talia Gibson (68°). ‘Coco’ jugará con la rumana Sorana Cirstea (35°), la subcampeona del Miami Open 2025 se cruzará con la también rumana Jaqueline Cristian (36°), y la otra tenista norteamericana del Top 10 chocará con la suiza Belinda Bencic (12°). Por último, Mboko y Andreeva jugarán entre sí.
Horarios de los partidos más destacados
- 13: Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev
- No antes de las 13.10: Felix Auger-Aliassime vs. Terence Atmane
- No antes de las 13.10: Victoria Mboko vs. Mirra Andreeva
- No antes de las 14.10: Sorana Cirstea vs. Coco Gauff
- No antes de las 15.20: Aryna Sabalenka vs. Zheng Qinwen
- No antes de las 15.20: Jessica Pegula vs. Jaqueline Cristian
- No antes de las 17: Alexander Zverev vs. Marin Cilic
- No antes de las 20: Jannik Sinner vs. Coretin Moutet
- No antes de las 20: Amanda Anisimova vs. Belinda Bencic
- No antes de las 21.30: Elena Rybakina vs. Talia Gibson
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Monday matches in Miami 👏— Miami Open (@MiamiOpen) March 23, 2026
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Cómo ver online el Masters 1000 de Miami 2026
El Masters 1000 de Miami 2026 se extiende hasta el domingo 29 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
Rama masculina
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
Rama femenina
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno
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