Masters 1000 de Montecarlo. Frustrante regreso de Novak Djokovic: 47 días después de su último partido, perdió ante Davidovich Fokina

Volvió Novak Djokovic. El número 1 del ranking, sumamente limitado para competir en el circuito internacional por su decisión de no querer vacunarse contra el Covid-19, reapareció en el tour para jugar -apenas- su segundo certamen en la temporada. Montecarlo, en el arranque de la gira europea sobre polvo de ladrillo, fue el escenario. Y el serbio, lejos de su nivel, con evidente falta de competencia y apenas algunos chispazos de su talento y amor propio, cayó en la segunda ronda frente al español Alejandro Davidovich Fokina (46° del mundo) por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-1, en 2h54m.

“Todavía me siento motivado para competir con los jóvenes y tratar de desafiarlos y luchar por los trofeos más grandes de nuestro deporte”, había dicho Djokovic antes del debut en el Principado, donde logró el título en 2013 y 2015. Cuarenta y siete días después de su caída en los cuartos de final del ATP de Dubai ante el checo Jiri Vesely, el balcánico se presentó en el court central de Montecarlo. La expectativa fue grande. Nole estuvo acompañado por su mujer, Jelena, y por su hijo Stefan; también por sus padres, por su coach Goran Ivanisevic y por su fisioterapeuta (argentino) Ulises Badio. Pero su falta de timing y pimienta fueron una frustración. Djokovic se pareció poco a Djokovic.

El lamento de Djokovic ante el español Davidovich Fokina. Daniel Cole - AP

La tarea del ganador de 20 trofeos individuales de Grand Slam en el primer parcial fue muy pobre. Se mostró vulnerable, tenso e impreciso en los impactos. Nole cometió demasiados errores no forzados (16) y Davidovich Fokina, nacido en Málaga hace 22 años, mostró lucidez y le quebró el saque en tres oportunidades a Novak (en el tercer game, también en el quinto y en el noveno). Muchos se miraban sin poder entender lo que estaban presenciando. Ese no era el jugador que compite por encumbrarse como el mejor de todos los tiempos, inclusive por encima de Roger Federer y Rafael Nadal.

El segundo parcial fue, por momentos, distinto. Ambos elevaron la intensidad. El español comenzó sirviendo y se adelantó, con autoridad, 1-0. Llegó el turno de Djokovic y nuevamente el balcánico trastabilló: Davidovich Fokina martilló con sus tiros planos, sorprendió con los drops y consiguió un nuevo rompimiento (2-0). Pese a ello, Djokovic no se desmoralizó y siguió intentando: tuvo cinco oportunidades de quiebre, pero -en un game que duró 15 minutos- Davidovich Fokina se defendió y se desahogó (3-0). Haber superado ese nuevo obstáculo hacía pensar que el partido, definitivamente, se le escurriría de las manos al líder del ranking, pero nunca hay que subestimar a un gran campeón. Después de sostener su saque, finalmente Nole le quebró el saque al rival (2-3).

El mejor día en la carrera del español Alejandro Davidovich Fokina, de 22 años: venció a Djokovic en Montecarlo. VALERY HACHE - AFP

Claro que la versión 2022 de Djokovic no es confiable. Por eso no llamó la atención que el español, ganador junior de Wimbledon 2017 (en la final derrotó al argentino Axel Geller), volviera a frustrar al serbio rompiéndole el servicio (4-2). Sanguíneo y con fuerte personalidad, Davidovich Fokina no escatimó esfuerzos: a lo Boris Becker sobre el césped del All England, varias veces se arrojó para tratar de alcanzar pelotas fuera de su alcance, terminando con el cuerpo lleno de polvo de ladrillo (y también con magullones en las manos, por lo que debió ser atendido por el fisioterapeuta).

Una curioridad de Davidovich: amante de los gatos, en 2021 lanzó adoptas.org, una plataforma de adopción de mascotas en España que tiene como objetivo conectar a las personas que buscan animales con los centros de refugio de ese país.

Irregular y preso de la ansiedad que siempre genera tratar de cerrar una victoria (por más diferencia que haya en el score), el español dudó, empezó a fallar y -prácticamente- entregó su servicio en el séptimo game (4-3), poniendo a Djokovic en carrera. Único jugador en ganar los nueves eventos de Masters 1000 (haciéndolo varias veces, para un récord total de 37 títulos), el serbio sostuvo su servicio en cero (4-4). El malagueño, que estaba arriba en el marcador, perdió su enfoque: hizo tres doble faltas consecutivas y cedió su saque (4-5). Djokovic sacó para ganar el set, pero..., volvió a perder el saque (5-5). El incrédulo murmullo se derramó en las tribunas del court Rainier III. Llegaron al tie-break. Davidovich Fokina se adelantó 4-2, pero Djokovic, que estaba perdido, se disfrazó de escapista y se quedó con el set (7-5 en el desempate). El público deliró y Nole sonrió por primera vez.

En Montecarlo: Novak Djokovic jugó, apenas, su cuarto partido del año. Quality Sport Images - Getty Images Europe

Pero el arranque del tercer set volvió a sacudir los pronósticos. Djokovic empezó sirviendo, pero no pudo sostenerlo (1-0 para el español). Davidovich Fokina, que en la segunda ronda de Montecarlo 2021 ya había vencido a un Top Ten (al italiano Matteo Berrettini, por entonces 10°), mantuvo su servicio (2-0). Djokovic volvió a caminar por la cornisa. Visiblemente agitado, levantó tres chances de rompimiento (1-2). Diestro y de 1,83m, Davidovich Fokina aguantó la amenaza de Nole (tuvo un break-point) y dio otro paso en el score (3-1). Definitivamente fue una jornada para el olvido de Novak con su servicio, de divorcio total: el español volvió a hacerle añicos el saque y se puso 4-1. El séptimo mejor español del ranking mundial ganó su saque en cero (5-1) y cerró su obra maestra quebrándole el servicio por ¡novena! vez a Nole (nunca había padecido ese registro en partidos al mejor de tres sets), que no había perdido en su debut en un Masters 1000 desde Miami 2018 contra Benoit Paire. Es más: en 120 actuaciones en torneos de esa categoría, la padecida ante Davidovich Fokina es sólo la derrota número 14 en un debut para Novak.

“Esta victoria es muy especial. Soy un gran fan de Novak. Crecí viéndolo y vencer al número 1 en Montecarlo, en un estadio repleto..., no puedo creerlo. Estoy tan feliz” , se emocionó Davidovich Fokina, que llegó a Montecarlo después de perder en la primera ronda del ATP 250 de Marrakech ante el argentino Federico Coria (en los cuartos de final lo aguarda el británico Daniel Evans o el belga David Goffin). Pero el tenis es un deporte sumamente emocional, en el que lo que ocurre hoy puede ser muy distinto a lo que pasa mañana. Davidovich Fokina, que acarreaba un récord de cuatro victorias y nueve derrotas en la temporada, logró el mayor impacto de su carrera. Un impacto que conmueve a él, pero que también es un cimbronazo para el mundo de las raquetas, que extraña al viejo Nole.

El saque de Djokovic no funcionó: Davidovich Fokina se lo quebró nueve veces, una cantidad récord para un partido a tres sets. Daniel Cole - AP

“Estoy atrasado con el juego competitivo contra el 99 por ciento de los jugadores , por lo que probablemente me llevará algo de tiempo encontrar el ritmo, encontrar el impulso adecuado y ponerme en ritmo”, había reconocido Djokovic, que este lunes estiró su récord en la cima del ranking (365 semanas). “Esperaba que este partido fuera muy duro, una batalla física y eso fue lo que fue. Desafortunadamente mi semana termina aquí. Tengo que intentar ser optimista y construir pensando en Roland Garros, que es donde quiero llegar a la cima” , analizó Novak después del partido. Sus próximos desafíos serán en el ATP 250 de Belgrado (desde el 18 del mes actual), el Masters 1000 de Roma (desde el 8 de mayo) y el Abierto de Francia (22/5). Todavía no hay certezas sobre su presencia en el Masters 1000 de Madrid, desde el primero de mayo.

Para Davidovich Fokina se trató de una hazaña a orillas del Mediterráneo, en uno de los escenarios más emblemáticos del tour. Para Djokovic fue una nueva frustración en el año más espinoso de su carrera a partir de una decisión profunda y personal, que le está generando dolores de cabeza.