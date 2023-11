escuchar

La experiencia, el carácter y las mañas le permitieron este jueves al serbio Novak Djokovic remontar un complejo partido frente al neerlandés Tallon Griekspoor y avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy al cabo de tres sets. Sin embargo, el resultado fue lo de menos.

El número uno del mundo cedió por 6-4 el primer parcial, se impuso en el segundo en el tie-break por 7-6 (7-2) y terminó ganando por 6-4 en el tercero, cuando sacó a relucir su bagaje y logró desconcentrar a su rival, luego de mantener un duelo aparte con el público.

A LO MEDVEDEV. 😬



El cruce de Djokovic con el público de #París. 😤 pic.twitter.com/odeQ2oFeTs — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 2, 2023

El momento más caliente de un partido que se saldó en favor de Nole al cabo de dos horas y 39 minutos se vivió cuando Griekspoor, vigésimo tercero del escalafón, logró quebrarle el servicio para ponerse 4-4 gracias a una doble falta y los aficionados lo celebraron a rabiar.

Lejos de amilanarse, el ganador de 24 títulos de Grand Slam (y ganador, también, 6 veces de ese torneo, además de tres Roland Garros, todo en la misma ciudad), desafió a un público que lo abucheaba y le reclamó con gestos y ademanes que siguiera haciéndolo, mientras lucía una sonrisa en los labios, algo que terminaría jugándole a favor, pues fue Griekspoor quien pareció perder definitivamente el rumbo del partido. Para cualquier otro mortal, hubiera provocado el quiebre definitivo. Menos, para el serbio, acostumbrado a lidiar con situaciones poco propicias.

Nole le "pide" a la gente que lo siga silbando Aníbal Greco

De todos modos, esa silbatina hizo recordar los abucheos que solían recibir Lionel Messi en un tramo de su traumática travesía en PSG. No fue así el lunes pasado, cuando logró el octavo Balón de Oro; todo fueron sonrisas y aplausos. La excepción fue Dibu Martínez, también castigado (esta vez, dentro del teatro de la ceremonia) cuando se recordó, al recibir el premio al mejor arquero del mundo, aquella salvada mágica en el final de los 120 minutos de la final de Qatar.

Resultó una muestra del poder mental de un Djokovic que con 36 años logró sacar adelante un duelo que parecía imposible y en el que llegó a estar al borde de la eliminación en el segundo set, cuando pidió la intervención del fisioterapeuta por una dolencia que limitaba sus movimientos en cancha. Otro gesto que suele realizar, de vez en cuando, cuando los resultados le son esquivos.

Pero emergió de sus cenizas, logró llevarse el parcial en el tie-break y repitió luego en el set decisivo cuando con el marcador igualado en cuatro le quebró el servicio al neerlandés y cerró con el propio para celebrar su trigésima victoria del año en canchas rápidas.

Novak Djokovic tuvo una noche de furia JULIEN DE ROSA - AFP

Al final del duelo, Djokovic confesó que jugó con dolores estomacales, aunque sin quitarle mérito a lo hecho por su adversario, al que había derrotado en sets corridos en sus dos enfrentamientos previos en el US Open de 2021 y este año en Dubai.

“Hay que darle crédito por esta actuación porque si él ganaba el partido, hubiera sido absolutamente merecido”, reconoció el serbio, al afirmar que se sentía “feliz por haber podido superar este desafío” y avanzar a la próxima etapa del último Masters 1000 de la temporada, describe la agencia ANSA. “No me sentía bien. No se trataba de una lesión, sino mal del estómago. Así se dieron las cosas y tuve que buscar soluciones dentro de la cancha. No pude estar mejor, pero así es como me sentí”, añadió.

Su próximo rival será el noruego Holger Rune, “verdugo” de Djokovic en la final que animaron el año pasado, su sucesor en el trono y quien en esta temporada también lo derrotó en el Masters 1000 de Roma, en cuartos de final.

Rune, séptimo del ranking, lo aventaja por dos triunfos contra uno en el historial y necesita avanzar en París para tratar de asegurarse el pasaje al ATP Finals que se jugará en Turín del 12 al 19 de noviembre.

Más temprano, se aseguró el sexto boleto a ese torneo, que reúne a los mejores de la temporada, el griego Stefanos Tsitsipas, vencedor del alemán Alexander Zverev por 7-6 (7/2) y 6-4.

El tenista helénico, sexto del ranking y quien jugará por quinta temporada consecutiva el ATP Finals (que lo vio ganar en 2019), enfrentará en cuartos en París al ruso Karen Khachanov, vencedor por 4-6, 6-4 y 6-2 de su compatriota Roman Safiullin, que le ganó al español Carlos Alcaraz, número dos del mundo.

El serbio celebra con el más allá, luego de una durísima batalla JULIEN DE ROSA - AFP

La victoria de Tsitsipas sobre Zverev (que marcha séptimo en la “carrera” hacia Turín) favorece las aspiraciones del polaco Hubert Hurkacz, undécimo del ranking y flamante campeón en el Masters 1000 de Shanghai, que se aseguró un lugar en cuartos de final al derrotar por 6-4 y 6-3 al porteño Francisco Cerúndolo.

El polaco chocará ahora con el búlgaro Grigor Dimitrov, que superó por 6-2 y 6-2 al kazajo Alexander Bublik, por el pasaje a semifinales, mientras que por la otra llave avanzó sin transpirar el australiano Alex De Minaur, favorecido porque el italiano Jannik Sinner, cuarto del mundo, no se presentó a jugar debido a que no tuvo el descanso suficiente tras finalizar su partido previo con el estadounidense Mackenczie McDonald a altas horas de la madrugada.

LA NACION