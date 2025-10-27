Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

En la primera jornada se presentan los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez; los juegos se transmiten en vivo por ESPN y Disney+ Premium
- 3 minutos de lectura'
Este lunes inicia el Masters 1000 de París, el noveno y último de la temporada 2025 que se desarrolla en el París La Défense Arena de la capital de Francia, con partidos correspondientes a la primera ronda. Los juegos inician a las 7 (hora argentina) y se transmiten en vivo por las diferentes señales de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el día inaugural sobresalen las presentaciones de los argentinos Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo. El primero juega contra el británico Cameron Norrie desde no antes de las 8.30 en el Court 1 mientras que el segundo se mide ante el bosnio Damir Dzumhur (Q) desde no antes de las 10 en el Court 2.
Además, en el Court Central el italo-argentino Luciano Darderi abre la jornada frente al galo Arthur Cazaux (WC). Allí mismo, en el tercer turno, es decir desde no antes de las 10, Andrey Rublev (12°) juega vs. el británico Jacob Fearnley (Q) y a continuación lo hacen el búlgaro Grigor Dimitrov vs. el francés Giovanni Mpetshi Perricard y, por último, el ruso Karen Khachanov (10°) vs. el estadounidense Ethan Quinn. El otro de los juegos destacados del lunes es el del australiano Alexei Popyrin ante el kazajo Alexander Bublik (13°).
Los ocho mejores preclasificados aguardan rival en la segunda ronda: es español Carlos Alcaraz (1°), el italiano Jannik Sinner (2°), el alemán Alexander Zverev (3°), que es el defensor del título; los estadounidenses Taylor Fritz (4°) y Ben Shelton (5°); el australiano Alex De Miñaur (6°), el italiano Lorenzo Musetti (7°) y el noruego Casper Ruud (8°). El gran ausente del certamen es el serbio Novak Djokovic, máximo campeón con siete coronaciones. Los otros Top 10 que no participan son el británico Jack Draper y el danés Holger Rune.
Cuadro del Masters 1000 de París
Tabla de campeones del Masters 1000 de París
Desde que el certamen comenzó a disputarse en la capital francesa en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.
Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.
- Novak Djokovic (Serbia) -7
- Boris Becker (Alemania) / Marat Safin (Rusia) - 3
- Brian Gottfried (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 2
