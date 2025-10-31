Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2025 del Masters 1000 de París con los cuatro partidos de los cuartos de final. Los juegos inician a las 10 (hora argentina) y se transmiten en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Todos los duelos se disputan en la Cancha Central. La jornada se abre con el sorprendente Valentín Vacherot (WC) vs. Felix Auger-Aliassime (9°) y, a continuación, Aleksander Bublik (13°) se mide con Alex De Miñaur (6°). Desde no antes de las 15 Ben Shelton (5°) juega con Jannik Sinner (2°) y, por ultimo, Daniil Medvedev (11°) cierra el día ante Alexander Zverev (3°).

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de París

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Valentín Vacherot (WC) vs. Felix Auger-Aliassime (9°) - Viernes a las 10 en la Cancha Central.

Aleksander Bublik (13°) vs. Alex De Miñaur (6°) - Viernes desde no antes de las 11.30 en la Cancha Central.

Daniil Medvedev (11°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes desde no antes de las 16.30 en la Cancha Central.

Ben Shelton (5°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes desde no antes de las 15 en la Cancha Central.

El cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de París, con los ocho clasificados ATP

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2025

El Masters 1000 de París 2025 se extiende hasta el domingo 2 de noviembre en el Paris La Défense Arena, un estadio cubierto con sala modulable y polivalente situada en Nanterre, cerca del Arco de la Défense, al norte de París. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras, por su parte, levantaron el trofeo en dos oportunidades cada uno. Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.

