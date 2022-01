Premios The Best: Lionel Messi va por otro galardón, esta vez por parte de FIFA

Una nueva gala y la posibilidad de una nueva distinción. Lionel Messi no salta a un campo de juego desde el 22 de diciembre pasado, cuando Paris Saint-Germain empató 1-1 con Lorient, por la Ligue 1, pero este lunes en Zúrich tiene la oportunidad de lograr por segunda vez el premio The Best que entrega la FIFA. Un galardón que resulta particular para el rosarino que, a pesar de su extraordinario palmarés, recién fue laureado en 2019. La recompensa sería una caricia para su presente, ya que se ilusiona con retornar en su mejor versión a la actividad, luego de recuperarse de Covid, y un desafío para revalidar el resultado de la última premiación del Balón de Oro: nuevamente compartirá la terna con el polaco Robert Lewandowski (Bayern), ganador en 2020, mientras que el tercero en la lista es el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

El premio The Best es un desprendimiento del Balón de Oro y entró en escena después de que la FIFA terminaran la relación con la revista France Football en 2016. El 27 de noviembre pasado Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro y la elección desencadenó algunas voces disonantes, entendiendo que Lewandowski era merecedor del premio. El propio goleador polaco aclaró en un mensaje que sus palabras fueron distorsionadas con el propósito de provocar una polémica, ya que participar con Messi ya era un premio y enseñaba el nivel que estaba teniendo como jugador. En su discurso, Leo empujó para que el atacante de Bayern recibiera el galardón de 2020, una premiación se canceló por la pandemia de Covid-19. “Batiste récords y también merecías ganar este Balón de Oro. Hiciste una temporada increíble”, lo elogió el rosarino en la ceremonia que se desarrolló en el teatro de Chatelet, en París.

Los medios europeos ofrecen a Lewandowski como favorito de la terna. En la campaña 2020/21 hizo historia en la Bundesliga al convertir 41 goles en 29 partidos, uno más que el legendario Gerd Müller, que ostentó la marca durante medio siglo. Demoledor en el certamen alemán, su ausencia minó a Bayern en los 4tos de final de la Champions League y tampoco sus anotaciones rescataron a su selección en la Eurocopa: Polonia fue eliminada en la etapa de grupos.

Robert Lewandowski, goleador de Bayern y de Polonia, tuvo un excelente 2021 y es gran candidato a recibir el premio The Best; hubo controversia cuando no obtuvo el Balón de Oro en noviembre.

La elección comprende el tiempo que transcurrió desde el 8 de octubre de 2020 al 7 de agosto de 2021 y en ese período Messi logró su primera conquista grande con la selección: el capitán levantó la Copa América en Brasil. También se coronó goleador de la Liga de España y fue campeón de la Copa del Rey, últimas imágenes victoriosas antes de la traumática salida de Barcelona, rumbo a PSG.

El sábado Messi observó desde un palco del Parque de los Príncipes el éxito 2-0 de PSG sobre Brest, triunfo con el que los parisinos sostienen los 11 puntos de ventaja sobre Nice, y el 23 de enero está previsto que sea la jornada del regreso, como local ante Reims. Cuatro días más tarde la selección jugará contra Chile por las eliminatorias para el Mundial de Qatar –cita a la que la Argentina ya aseguró su clasificación–, aunque se presume que después de algunas rispideces con el director deportivo de PSG –el brasileño Leonardo– y el escaso rodaje que tuvo desde que irrumpió en el club francés, el seleccionador Lionel Scaloni prescindiría del crack, al igual que de varias otras figuras que juegan en las principales ligas de Europa. La ventana de la Argentina se completará el 1° de febrero ante Colombia, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.