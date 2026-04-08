Medvedev perdió 6-0 y 6-0 ante Berrettini en el Masters 1000 de Montecarlo: un resultado que asombró a todos

El primer set fue un calvario para Daniil Medvedev; 0-6 en menos de media hora, situación impropia para un hombre que fue número 1 del mundo y que hoy cierra el top ten. Era evidente que algo no funcionaba. Ya en el segundo, el primer quiebre de su rival, Matteo Berrettini, desató todos los demonios del ruso. Con el 0-2 consumado, tomó su raqueta y durante varios segundos la fue destrozando a lo largo del court. El umpire miraba con rigor pero entendiendo el momento que vivía el moscovita. Nada de ese gesto de iracundia ayudó a Medvedev a torcer el rumbo: el partido acabaría en 49 minutos de juego y quedaría sellado con un lapidario 6-0 y 6-0 para el italiano, que avanzaba así a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo.

La desazón de Daniil Medvedev durante un descanso VALERY HACHE - AFP

A los 30 años, un hito negativo para alguien poco acostumbrado a estas situaciones: es la primera vez que el ruso pierde de esta manera en el circuito ATP.

Medvedev, que cometió 27 errores no forzados y ganó solo 9 puntos con su saque, afrontaba su primer torneo sobre polvo de ladrillo en una temporada que ya lo vio levantar dos trofeos: Brisbane y Dubái, ambos sobre superficie dura.

Así quedó la raqueta de Daniil Medvedev, completamente destrozada VALERY HACHE - AFP

Las estadísticas del partido son elocuentes sobre lo desarrollado por el tenista ruso. Los números de su saque hablan por sí solos: 5 dobles faltas, 36% de efectividad con el primer saque, 42% de puntos obtenidos con su primer servicio y ¡19%! con el segundo. Y también fueron pobres los guarismos de cuando le tocó sacar a Berrettini: 6 de 22 puntos ganados en devolución del primer saque de su rival y 2 de 12 con el segundo servicio.

Medvedev definitely still hating playing on clay pic.twitter.com/iklmIxaIkA — Sam (@LoverLondonGirl) April 8, 2026

Ganador de 10 títulos de ATP, Berrettini, que alguna vez fue 6 del mundo y hoy está 90, ingresó en Montecarlo gracias a una invitación y está sorprendiendo a todos: con este resultado, avanzó a la tercera ronda sin perder un juego. “Ha sido una de las mejores actuaciones de mi vida -declaró Berrettini-. Creo que fallé tres golpes en todo el partido, y no es fácil contra un jugador tan complicado como Daniil. La estrategia fue perfecta y mis armas funcionaron”.

Luego, el italiano, que le ganó por primera vez a Medvedev en los cuatro enfrentamientos que registran, agregó: “Me enfrenté a dos puntos de break en el primer juego y, a partir de ahí, sentí que estaba jugando mejor que él. No esperaba ganar por cero a cero de esa manera. Pero mantuve la concentración, ya que sé que a veces un break o dos no son suficientes, así que seguí presionando".

El grito de celebración de Matteo Berrettini tras vencer a Daniil Medvedev VALERY HACHE - AFP

Sorprendentemente, Berrettini no perdió un solo juego en los dos partidos disputados en el Principado, aunque cabe aclarar que su primer encuentro, ante Roberto Bautista Agut terminó mucho antes de lo esperado: 4-0 y retiro del español por lesión. Ahora, el italiano espera rival del partido que jugarán el brasileño Joao Fonseca y Arthur Rinderknech.