Miami Open: Jiri Lehecka derrotó a Arthur Fils y jugará por primera vez la final de un Masters 1000

El checo Jiri Lehecka arrolló este viernes al francés Arthur Fils en las semifinales del Miami Open y se clasificó por primera vez a una final de un torneo Masters 1000.

Número 22 del mundo, el tenista de 24 años se impuso por 6-2 y 6-2 en una hora y 15 minutos en la cancha principal de cemento del Hard Rock Stadium y espera conocer a su rival del domingo. Lehecka logró algo que no sucedía desde Shanghai en 2018 en ese nivel en el circuito masculino: llega al encuentro decisivo sin haber cedido ningún servicio en todo el torneo, como lo hizo el serbio Novak Djokovic en aquella ocasión, hace ocho años.

Infalible con su saque, Jiri Lehecka derrotó al francés Arthur Fils y llegó a la final del Masters 1000 de Miami Rebecca Blackwell - AP

El otro finalista del certamen se definirá esta noche, desde las 20, cuando se enfrenten en la misma cancha principal el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, y el alemán Alexander Zverev, el tercer preclasificado del torneo.

Esta brillante actuación en Miami impulsa a Lehecka hasta la posición más alta de su carrera (14°) en el ranking en vivo. Y en caso de levantar el trofeo, ascendería hasta el 12° del ATP Tour y se colocaría a menos de 800 puntos de ingresar por primera vez en el top 10.

El checo volvió a mostrarse muy agresivo en su juego y quebró seis veces el servicio de su rival, mientras que no le concedió ninguna oportunidad de break. Ganó un 73% de los puntos con su saque, contra un 52% de su vencido.

Lehecka solo cedió un set en su camino hacia el partido por el título. Fue contra el estadounidense Taylor Fritz (7°) en los octavos de final y después de un apretado desempate en el tie break del segundo parcial. Y será el segundo checo consecutivo en definir el Miami Open, después de que Jakub Mensik lo lograra el año pasado y se proclamara campeón ante Djokovic.

Jiri Lehecka llegó a la final del Miami Open con un triunfo por un doble 6-2 sobre Arthur Fils; sólo cedió un set en el torneo CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Se siente genial. Sin duda es algo en lo que he estado trabajando durante todo el año y toda la pretemporada. Confié mucho en mi juego y en el trabajo que hice. No importaba cuándo, pero sabía que llegaría y hoy fue un buen ejemplo de cómo quiero jugar”, describió el vencedor.

El checo nunca le ganó a Sinner, contra el que se ha cruzado en tres ocasiones en el ATP Tour, mientras que mantiene un historial igualado 1-1 con Zverev, aunque no se enfrentan desde 2023. El domingo pugnará por conseguir su tercer título de ATP, tras los logrados en Adelaida en 2024 y en Brisbane en 2025.

Lo mejor de Lehecka - Fils

Por su parte, pese a la derrota, Fils exhibe un sólido inicio de temporada, ya que acumula un balance de 13 triunfos y 4 caídas. Tras dejar atrás una lesión de espalda que lo mantuvo ocho meses fuera del circuito, el jugador galo llegó aquí a su primera semifinal en un ATP Masters 1000.