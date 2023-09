escuchar

Novak Djokovic , una fiera competitiva de esas que todo lo pueden, regresó este año a Nueva York para jugar el US Open por primera vez desde 2021. En septiembre pasado no pudo cumplir con la rutina al no estar vacunado contra el Covid-19, requisito sanitario del gobierno de Joe Biden que hoy ya no está en vigencia para los extranjeros. El serbio, máximo ganador de trofeos individuales de Grand Slam, con 23, avanzó con autoridad hasta las semifinales de Flushing Meadows (su rival, este viernes, será la revelación del torneo, el local Ben Shelton, de 20 años) y va por más. En la búsqueda de sentirse lo más cómodo posible para tratar de llegar al objetivo, no alteró una de sus máximas costumbres.

El desahogo de Novak Djokovic tras vencer a Taylor Fritz AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por lo general, los jugadores que participan de Flushing Meadows se alojan en hoteles cinco estrellas de Manhattan, a unos 18 kilómetros del USTA Billie Jean King National Tennis Center, el predio del torneo, en el barrio de Queens. Dependiendo de la hora y el tránsito, el viaje en auto entre una punta y la otra puede oscilar entre los 35 minutos y la hora y media. El trayecto, a veces, suele ser tedioso (gran parte del público opta por hacer el viaje en metro, que resulta más ágil y rápido).

Pero Djokovic, su familia y su equipo son la excepción. A los 36 años y con dos hijos (Stefan y Tara), el balcánico se volvió más espiritual y relajado, al menos fuera de los courts (dentro de la cancha conserva el carácter explosivo). Djokovic pasó la semana previa al US Open en un hotel de Manhattan, donde tuvo que cumplir con algunos compromisos comerciales, pero muy rápido se mudó junto con su esposa, Jelena, e hijos pequeños a la quinta de un amigo en Alpine, en el estado de Nueva Jersey, a unos 38 kilómetros del torneo neoyorquino. Allí, según contó, entra en “modo bloqueo” y encuentra serenidad entre los árboles y la naturaleza, especialmente en los días que no compite. Esos días no sale de la finca ya que el lugar cuenta con tres canchas de tenis.

Djokovic y su amigo Gordon A. Uehling III, propietario de la residencia que ocupa en Nueva York

La quinta pertenece a Gordon A. Uehling III, unextenista estadounidense que nunca superó el puesto 900° del ranking ATP en singles en los 2002, pero que prolongó parte de los negocios realizados por su padre, Robert Zoellner, inversor y coleccionista de sellos postales, fallecido en 2014. La residencia ubicada en el norte de Nueva Jersey, es de 161.874 metros cuadrados y está valuada en 40 millones de dólares. La residencia tiene una instalación especial para el entrenamiento de tenis que emplea “tecnología digital para recopilar datos sobre cada aspecto del cuerpo, la mente y el juego de un jugador, utilizando herramientas de alta tecnología”. Djokovic aprovecha esa burbuja.

Uehling es un viejo amigo de Nole. Y, según The New Yorker, esta suerte de campamento alpino de Uehling tiene una cancha de green clay, una de superficie dura y otra de polvo de ladrillo convencional, con la misma superficie de ladrillo triturada que Roland Garros. Pero el lugar tiene otra cancha bajo techo, equipada con un sistema de cámara y software desarrollado por PlaySight, una compañía cuyos ingenieros ayudaron a crear sistemas avanzados de simulación de vuelo para la Fuerza Aérea Israelí.

Djokovic, su esposa e hijos, en la tranquilidad de la casa que ocupa en Alpine, a casi 40 kilómetros del US Open

Djokovic se aseguró, al inicio de esta edición del US Open, recuperar el N° 1 el próximo lunes y está a tan solo dos pasos de marcharse de Nueva York con un nuevo título de Grand Slam. Ya está en las semifinales por decimotercera vez en su carrera en Flushing Meadows, después de derrotar en el estadio Arthur Ashe a Taylor Fritz por 6-1, 6-4 y 6-4, en dos horas y 35 minutos.

El serbio, que amplió su racha ante jugadores estadounidenses a 30 victorias seguidas (34-3 en total), ganó en tres ocasiones el US Open (2011, 2015, 2018) y disputado seis finales más. “Me gusta la energía y el ambiente en la cancha. Me alimento de esa energía, sea la que sea, la uso como gasolina para intentar jugar mi mejor tenis”, expresó Djokovic, un perfeccionista que va por más.

LA NACION