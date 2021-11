París-Bercy: el regreso de Djokovic tras la final del US Open y las dudas sobre el viaje al Australian Open

Novak Djokovic, el número 1 del mundo, reaparecerá esta semana en el circuito después de su caída en la final del US Open, ante Daniil Medvedev, el 12 de septiembre pasado. Aquel traspié en Nueva York impidió que el serbio obtuviera los cuatro Grand Slam en la misma temporada. París-Bercy, el último Masters 1000 del año, será su desafío de esta semana y, como siempre, si figura no pasa inadvertida. Por lo pronto, ya advirtió que todavía no sabe si competirá en el Abierto de Australia 2022.

Djokovic, que ganando el trofeo en el último torneo de Wimbledon alcanzó la línea de Roger Federer y Rafael Nadal con 20 títulos grandes, no decidió si estará en Melbourne en enero próximo, buscando el 21°. Está a la espera de las medidas sanitarias y condiciones que decrete el gobierno australiano para permitir la entrada al país de aquellos tenistas que, como él, todavía no revelaron si se colocaron las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, uno de los requisitos exigidos inicialmente por las autoridades de ese país.

Novak Djokovic, en París-Bercy: debutará en la segunda ronda ante el húngaro Marton Fucsovics. Justin Setterfield - Getty Images Europe

Sobre esta polémica se refirió Djokovic en la rueda de prensa previa a su debut en París (como primer cabeza de serie jugará directamente este martes en la segunda ronda ante el húngaro Marton Fucsovics, que batió al italiano Fabio Fognini). “Decidiré si finalmente voy a Australia cuando vea un comunicado oficial del Open de Australia. Aún no hay un anuncio oficial o un comunicado, así que, hasta entonces, no voy a hablar más de eso. No quiero ser parte de las historias y los supuestos sobre qué podría pasar”, se limitó a expresar el balcánico.

Djokovic se asegurará terminar el año como N° 1 por séptima vez si llega a la final, si avanza a las semifinales y Medvedev no gana el trofeo, o si el ruso no llega al partido por el título.

Luego de su caída en Flushing Meadows, Djokovic renunció al prestigioso Masters 1000 de Indian Wells, que pasó de marzo al mes pasado por el Covid-19, y eligió regresar en el certamen parisiense sobre superficie dura y bajo techo que ganó en cinco oportunidades. “Vamos a ver si me he recuperado emocionalmente y si estoy preparado para jugar al más alto nivel, no lo sé” , reconoció Djokovic.

”No fue una derrota más [la sufrida ante Medvedev en Nueva York] y la temporada ha sido muy exigente y agotadora para mí a todos los niveles, pero ya he vivido situaciones en las que estuve muy cansado y conseguí encontrar los recursos para terminar la temporada fuerte”, apuntó el jugador de 34 años.

Y fue más allá: “He aprendido con los años a lidiar con las derrotas y a verlas como oportunidades para crecer. ¡La derrota en la final del US Open llegó en el peor o en el mejor momento para mí! Nunca había recibido ese amor de los espectadores y nunca había algo como lo vivido en Nueva York o en otros lugares del mundo. La energía que recibí del público fue una victoria para mi vida, me tocó el corazón. Y la derrota también me hizo ser un poco más humilde”.

En París, Djokovic también jugará en dobles, junto a su compatriota y amigo Filip Krajinovic. El desafío tiene una razón: ensayar con miras a las Finales de la Copa Davis (desde el 25 noviembre hasta el 5 diciembre), tercer y último eslabón de su planificación final de la temporada, junto al Masters, que reúne a las ocho mejores raquetas del año (14-21 noviembre, en Turín).