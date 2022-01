Rafa Nadal, el día después de ganar su 21° Grand Slam: “hecho polvo”, el futuro que dependerá del físico y el emotivo apoyo a Medvedev

El día después de ascender al altar de los altares del tenis, el español Rafael Nadal, de 35 años, no pudo ocultar los signos de agotamiento físico -y también emocional, claro- provocados por la exitosa batalla de casi cinco horas y media ante el ruso Daniil Medvedev en la final del Australian Open que le valió el título número 21 de Grand Slam, una cifra inédita para el circuito masculino.

“Yo estaba hecho polvo y no sólo en el quinto (set), desde antes también, pero era el día para no dejar nada dentro. Como se dice, era el día para estar hasta la última gota y la cabeza respondió bien. El físico aguantó y me permitió luchar hasta el final”, explicó el exnúmero 1 del mundo, en alusión a su épica remontada que le permitió alcanzar la gloria en Melbourne Park (llegó a estar dos sets a cero abajo y sacando 2-3 y 0-40 en el tercero). Pocas horas después de derrumbarse de la emoción sobre la superficie dura del Rod Laver Arena, paseó con el trofeo “Norman Brookes” en el jardín del Government House, la residencia oficial del gobernador del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne.

Rafael Nadal se llevó el título más inesperado de su carrera, y el camino a la conquista lo hizo atravesar por un desgaste físico enorme Andy Brownbill - AP

“En el tercer set el partido estaba casi imposible. Dos (sets) abajo, con el añadido que en el segundo tuve oportunidades para cerrarlo, y más aún sabiendo que físicamente no estoy preparado. Se salvó, no recuerdo los puntos, pero cambió la dinámica del partido a partir de ahí”, apuntó Nadal en Australia, según la agencia EFE. Y agregó, rememorando que hace tan sólo cuatro meses debió ayudarse con los bastones canadienses para caminar debido a un tratamiento en su maltrecho pie izquierdo: “A nivel personal es algo increíble, es la victoria más inesperada de mi carrera y una de las más emocionantes. Es difícil de explicar, es increíble lo que viví ayer y ver que estoy competitivo como jugador”.

De aquí en más, su futuro en el circuito dependerá de su estado físico. “Si me dosifico más, ya no soy tenista. No se puede jugar menos de lo que lo he hecho en estos dos últimos años. El calendario depende de los resultados y del estado físico, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Se ha conseguido algo muy especial aquí y me gustaría estar en Indian Wells, luego decidiremos si vamos a Acapulco en función de cómo evoluciona el cuerpo”, anunció.

El español Rafael Nadal camina con el trofeo del Australian Open durante una sesión fotográfica en Melbourne después de ganar el 21° major de su carrera. WILLIAM WEST - AFP

El ATP 500 de Acapulco comenzará el 21 de febrero. Mientras que Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, levantará el telón el 10 de marzo.

“Solo quiero disfrutar del momento, nunca sabes si esta será la última vez. Llevo dos años en los que apenas pude jugar y me encantaría poder disfrutar del tenis más este año. Mi pasión y amor por el juego siguen siendo grandes”, añadió el actual número 5 del mundo, cuyo gran objetivo a partir de ahora será -sin dudas- llegar en buenas condiciones a París para tratar de ganar la 14° Copa de los Mosqueteros de Roland Garros (desde el 22 de mayo).

Rafael Nadal, en Melbourne, con el trofeo de campeón del Abierto de Australia. MARTIN KEEP - AFP

Haciendo lugar para una Copa más

La alegría por la obtención del 21er Grand Slam, promovió una divertida campaña de su academia de tenis (Rafa Nadal Academy, que funciona en Manacor). En primer lugar, publicaron una foto de una vitrina repleta de trofeos con una frase algo enigmática: “Vamos a ver cómo solucionamos esto...”.

Unos minutos después, agregaron el video en el que se puede ver a una persona moviendo cada una de las Copas, para hacer lugar en la esquina para el premio que Nadal acaba de obtener en Melbourne.

¡Problema resuelto! 😍



¡Qué ganas de tener ya el #AusOpen 🏆 en el #RafaNadalMuseum‼️ VAMOS! pic.twitter.com/phgQBQlpJ3 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 31, 2022

En su despedida de Australia, Nadal lució una remera que tenía un juego desde el diseño con el 21 y la palabra Rafa. Al final de la entrevista que concedió, le dedicó un cordial mensaje a Medvedev, que quedó dolido por la derrota en su cuarta final de Grand Slam pero también muy decepcionado por la falta de apoyo del público. Es más, el moscovita de 25 años confesó que dejó de ser “el niño que soñaba” y puso en duda su futuro. Al respecto, Nadal fue aseveró: “Estoy seguro de que va a recapacitar y luchará por los títulos más importantes. Creo que en sus palabras se nota la frustración de haber perdido un partido así. Lo entiendo perfectamente y lo siento por él, es difícil asimilar una derrota de este tipo”.

Rafa Nadal destacó a Daniil Medvedev como jugador y también como persona. Andy Brownbill - AP