Rafael Nadal sobre el ataque de furia de Djokovic: “Hay que intentar evitarlos, más si eres un referente para muchos niños”

El español Rafael Nadal regresará este miércoles al circuito, en el ATP 500 de Washington, después de casi dos meses de inactividad (jugó por última vez el 11 de junio, en las semifinales de Roland Garros; cayó frente a Novak Djokovic). El actual número 3, con problemas físicos, decidió no competir en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ello no evitó que siguiera de cerca los resultados y algunos partidos, como el que coronó a su compatriota Pablo Carreño Busta con el bronce individual. En ese match, Novak Djokovic tuvo un ataque de furia: revoleó la raqueta a la tribuna y un rato más tarde destrozó otra de un golpe contra el caño de la red. La actitud del serbio no pasó inadvertida para Rafa.

“Por suerte no había gente en las tribunas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando y considero que hay que intentar evitarlas. Cuando pasan estas cosas la imagen no es la mejor”, expresó, en rueda de prensa, Rafa Nadal, ganador de 20 trofeos de Grand Slam (la misma cantidad tienen Djokovic y el suizo Roger Federer).

Djokovic y Nadal, una de las máximas rivalidades del tenis; se enfrentaron por última vez el 11 de junio, en las semifinales de Roland Garros, con éxito del serbio MARTIN BUREAU - AFP

Nadal, de 35 años, valoró que Djokovic se disculpara después del incidente pero insistió en que “es importante evitar este tipo de situaciones y más si eres un referente para muchos niños. Al final es el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia (...) Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así”.

Si Djokovic logra el próximo US Open se convertiría en el primer hombre en completar el Grand Slam de un año calendario desde Rod Laver en 1969. ¿Podrá? “Ya ganó tres, así que cuando ganas tres, puedes ganar cuatro, sin duda. Va a jugar en canchas duras, probablemente su mejor superficie, así que ¿por qué no? Por supuesto que es algo difícil. Habrá otros muchachos que quieran lograr el último Slam de la temporada. Pero, por supuesto, es uno de los claros favoritos”, opinó el mallorquín.

El tenista español Rafael Nadal regresará esta semana al circuito en el ATP 500 de Washington. twitter.com/CitiOpen

En EE.UU., por el título 89°

El estadounidense Jack Sock o el japonés Yoshinito Nishioka será el rival de Nadal en la segunda ronda de Washington. El torneo, que reparte US$ 2.046.340 en premios y se juega sobre superficie dura, tiene a varios jugadores de peso en el cuadro, donde Rafa es el primer cabeza de serie: Felix Auger-Aliassime (2do favorito), Jannik Sinner, Sebastian Korda y Nick Kyrgios (último campeón), entre otros (no hay jugadores argentinos en el cuadro).

“Mi cuerpo decidió por mí mismo. Si tuviera que elegir, nunca me perdería Wimbledon y los Juegos Olímpicos, pero no pude competir en estos eventos. Tuve algunos problemas con mi pie. Tuve que dejar de jugar al tenis durante 20 días. Luego comencé a practicar, media hora, luego un poco más. Pasé por todo el proceso. Cuando vi el calendario, vi a Washington como mi meta y aquí estoy. La decisión fue la correcta”, expresó Nadal, que ganó dos títulos en la temporada, ambos sobre polvo de ladrillo (Barcelona y el Masters 1000 de Roma).

“Necesito encontrar de nuevo el nivel competitivo de tenis. Espero poder encontrar eso en Washington. Sino, con suerte en las próximas semanas”, aportó el ex número 1, que realizó entrenamientos en la capital estadounidense ante una multitud. Nadal se mostró feliz por jugar en un estadio estadounidense con plena capacidad por primera vez desde su conquista en el US Open de 2019. ”Estoy emocionado de volver a jugar en Estados Unidos después de más de un año”, concluyó Nadal, que buscará su título individual número 89.

