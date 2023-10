escuchar

Durante su carrera extensa y extraordinaria, Rafael Nadal se acostumbró a lidiar con las lesiones. Sin embargo, esta temporada vivió, realmente, un calvario. Compitió por última vez el 18 de enero, en el Abierto de Australia: un daño en el iliopsoas de la pierna izquierda lo mantuvo alejado de los courts. De hecho, en junio pasado, antes de cumplir 37 años, fue intervenido quirúrgicamente. Pero pese a todo, el español aventuró que está haciendo lo posible por volver a competir en 2024 y, en las últimas horas, publicó un video que ilusionó a todos los admiradores del tenista mallorquín.

El ganador de 22 trofeos individuales de Grand Slam regresó este miércoles a los entrenamientos en la cancha. En el video que publicó en sus redes sociales se lo ve practicando sobre superficie dura, en su academia, con cierta intensidad, algo que no se observaba desde mayo pasado, cuando anunció que no llegaría a tiempo para disputar el torneo de Roland Garros y que se perdería el resto del año. “Voy a intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría, o intuyo, creo será mi último año”, dijo el tenista, en ese momento, en una conferencia de prensa realizada en Mallorca.

Rafael Nadal no compite desde enero pasado, en Australia Andy Cheung - Getty Images AsiaPac

Nadal, que ahora mismo se encuentra en el puesto 240° del ranking ATP, tiene proyectado regresar a la competición en enero próximo, durante la gira por Oceanía que tiene al Australian Open como la cita más trascendente, desde el 14 de ese mes. Claro que todo dependerá de cómo evolucione su cuerpo. Por ahora continúa con su período de rehabilitación y entrenamientos controlados en su academia.

Ganador de 92 títulos, Nadal también tiene un fuerte vínculo con la competencia olímpica. Ostenta la medalla dorada en singles (Pekín 2008) y en dobles (Río de Janeiro 2016, junto con Marc López). El año próximo, en París, la competencia de tenis de los Juegos Olímpicos se disputarán en el sitio que Nadal dominó como nadie: sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros. ¿Qué ilusiones tiene el mallorquín? Estar allí presente y jugar en dobles con..., Carlitos Alcaraz, el niño maravilla, actual N° 2.

Durante estos meses, Nadal, su esposa Xisca y su hijo (Rafael, de un año) hicieron algunos viajes de placer. Uno de los destinos elegido fue Grecia. “El cariño ha sido grande, de manera privada, pero muy bueno. He estado en Grecia y no sabía que fuera tan conocido allí. La realidad es que por donde he ido ha sido bonito”, apuntó el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie lenta.

El último torneo disputado por Nadal fue el Abierto de Australia pasado. Tras vencer en la primera ronda al británico Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1, perdió frente a Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. El partido ante el estadounidense, realmente, lo sufrió. Hasta los integrantes de su equipo y su esposa, Xisca, mostraron signos de preocupación y angustia. Poco después de esa actuación en Melbourne se conoció la severidad de la lesión que lo afectaba y que, desde entonces, no le permite competir. Claro que el diagnóstico médico inicial sobre la lesión de Nadal apuntaba a una recuperación de “6 a 8 semanas”, pero todo se complicó considerablemente.

El entrenamiento de Nadal

Alcaraz economiza energías

El español Carlitos Alcaraz maravilla en el tour desde hace tiempo. Sin embargo, más allá de lo deportivo y de su creativo abanico de recursos técnicos, el murciano de 20 años ha tenido que lidiar con varias lesiones (molestias musculares) que lo afectaron e interrumpieron su regularidad. Por eso, junto con su entrenador, Juan Carlos Mosquito Ferrero, están planificando una temporada 2024 con menos trajín, poniendo el foco estratégicamente en la elección de los torneos.

Este año, siendo el número 1, Alcaraz se frustró ya que no pudo jugar en el Abierto de Australia por padecer una molestia muscular en la pierna derecha. El español, último campeón de Wimbledon, aspira a jugar en Melbourne en enero próximo, obviamente, pero no competirá en torneos previos al Grand Slam aussie. No estará, según publicó el diario Marca, en ninguno de los torneos preparatorios, dígase Hong Kong, Brisbane, Adelaida, Auckland ni en la United Cup. Solamente tiene previsto disputar alguna exhibición en tierras australianas durante la semana previa al primer major.

Carlos Alcaraz, el actual número 2 del mundo, intentará cuidar más su cuerpo en 2024 Manu Fernandez - AP

¿Qué ruta tomará después de Australia? Si España evita jugar, en febrero, los Qualifiers de la Copa Davis (el país europeo aspira a una invitación para actuar directamente en la fase de grupos de las Finales, en septiembre de 2024), Alcaraz descansará unos días tras su viaje a Melbourne y su regreso al tour será directamente en el ATP de Buenos Aires (del 10 al 18 de febrero). Luego de intentar defender el trofeo en el certamen porteño, Carlitos actuará en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde este año perdió la final frente al británico Cameron Norrie. Después se salteará el ATP 500 de Acapulco y jugará los Masters 1000 de Indian Wells (6 de marzo) y Miami (20 de marzo).

Carlos Alcaraz se coronó este año en Buenos Aires, al derrotar al británico Cameron Norrie en la final Alvarez Julian - Télam

LA NACION