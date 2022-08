US Open: invitada y sin ranking, Venus Williams jugará el torneo del retiro de su hermana Serena

Serena Williams sacudió al mundo del tenis cuando reveló la semana pasada que está jugando sus últimos partidos como profesional, a sus 41 años, lo que suscitó la especulación de que el próximo US Open será el último torneo de su carrera. La noticia causó un aumento exponencial en la cantidad de entradas vendidas para el último certamen de Grand Slam del año, y los organizadores del certamen otorgaron una buena nueva a la ganadora de 23 grandes: concedieron una invitación (wild card) a su hermana Venus.

La mayor de las Williams, que actualmente no tiene una posición en el ranking de WTA, tiene 42 años y compitió por última vez en un campeonato de Grand Slam en singles en Wimbledon 2021, cuando cayó en la segunda rueda contra la hoy número 2, la tunecina Ons Jabeur. De jugar, regresará después de dos años a Flushing Meadows, donde perdió en su debut de 2020 frente a la checa Karolina Muchova.

Venus Williams, de 42 años, no tiene hoy por hoy un lugar en el ranking de la WTA; estuvo mucho tiempo lesionada, y ya de regreso, acumula derrotas.

Venus, que se hizo con el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001 y ocupó la cima del ranking durante el primer semestre de 2002, había estado marginada por lesiones durante casi un año, hasta que regresó al circuito a mediados de este año, cuando actuó junto a Jamie Murray en el dobles mixto de Wimbledon (alcanzó los octavos de final). Luego participó en la gira norteamericana, con derrotas en sucesivos estrenos en Washington, Toronto y Cincinnati.

Además de a ambas hermanas (Serena competirá con puesto protegido de ranking), la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) facilitó lugares en la prueba femenina a las locales Sofia Kenin, campeona de Australia en 2020, y Coco Vandeweghe, Muchova y la francesa Harmony Tan, que eliminó a la propia Serena Williams en la rueda inicial de Wimbledon 2022. Entre los hombres que fueron invitados se destacan Dominic Thiem, que conquistó este torneo en 2020; el local Sam Querrey y el francés Ugo Humbert, además de los protegidos Borna Coric, Kyle Edmund y Stan Wawrinka, el campeón de 2016, que retornará después de tres años al certamen.

Wawrinka vuelve al US Open después de tres años Reuters

Serena comunicó su deseo de dejar el tenis para pasar más tiempo en familia y tener un segundo hijo, en una extensa carta publicada en la revista Vogue: “Nunca me ha gustado la palabra «retiro». No me parece una palabra moderna“, advirtió. “He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es «evolución». Estoy aquí para decirles que estoy alejándome del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años comencé discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después de eso, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, se explayó.

La eliminación de Serena Williams, frente a la suiza Belinda Bencic en el Masters 1000 de Toronto, incluyó un ramo de flores y una despedida del público; la ex número 1 ya está recibiendo homenajes.

“No hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es habitual decirlo, pero siento mucho dolor”, continuó. “Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí misma que desearía que fuera fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue. No sé cómo voy a poder ver esta revista cuando salga, sabiendo que esto es todo, el final de una historia que comenzó en Compton, California, con una niña negra que sólo quería jugar tenis”, se puso sensible.

La multicampeona ahondó en el repaso a su trayectoria. “Este deporte me ha dado mucho. Me encanta ganar. Me encanta la batalla. Me encanta entretener. No estoy segura de que todos los jugadores lo vean de esa manera, pero me encanta entretener a la gente semana tras semana. Pasé algunos de los momentos más felices de mi vida esperando en ese pasillo en Melbourne, y caminando hacia el Rod Laver Arena con mis auriculares y tratando de mantener la concentración y de ahogar el ruido, pero sintiendo la energía de la multitud. Partidos nocturnos en el Estadio Arthur Ashe, de Flushing Meadows. Conseguir un ace en el set point”, se conmovió la ex número 1.