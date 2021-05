Roger Federer no piensa en el retiro, pero sabe que se le agota el tiempo para hacer “algo grande”

El 8 de agosto próximo Roger Federer, probablemente el mejor tenista de todas las épocas, cumplirá 40 años. Y si ya hace unas cuantas temporadas que el mundo de las raquetas se pregunta, nostálgico, cuándo será el final de su mágica carrera, en las actuales condiciones (tras regresar al circuito luego de dos cirugías de rodilla derecha), lo hace aun más. Pero el suizo volvió a advertir que todavía no piensa en la jubilación, aunque sabe que se le agota el tiempo para volver a obtener un título de alto impacto, como uno de Grand Slam.

“No sé. Estoy realmente relajado acerca de dónde está mi carrera, dónde está mi vida”, declaró en una entrevista con la revista GQ. Y apuntó: “Y sé que este [momento] es una última gran, gran oportunidad para mí de hacer algo grandioso. Quiero decir, siempre es así cuando has logrado tanto como yo”.

Federer ganó 20 títulos individuales de Grand Slam (marca igualada sólo por Rafael Nadal), pero dice que todavía se siente impulsado a lograr más, siempre y cuando su cuerpo esté preparado para ello. “Es como un avión. Estoy en un lugar de espera, ¿verdad? Estamos tratando de aterrizar el avión en primer lugar, y luego, una vez que haya aterrizado, entonces podemos ir a alguna parte”, ilustró Federer, que desde el domingo próximo participará en Roland Garros.

“Quiero ganar más. De lo contrario, no habría pasado por todo el [último] año de cirugías y el proceso de estar cinco semanas con muletas y rehabilitación. Realmente creo que puedo hacerlo de nuevo. Pero primero tengo que demostrarme a mí mismo que el cuerpo puede soportarlo. La mente está lista para funcionar”, explicó el ex número 1 del mundo, actual 8º, que hace una semana afrontó, apenas, su segundo torneo en el año (sobre el polvo de ladrillo del ATP 250 de Ginebra) y no obtuvo los resultados que esperaba (cayó en su debut en la segunda ronda, frente al español Pablo Andújar).

Federer ya advirtió que, lógicamente, su aspiración no es ganar el Abierto de Francia (lo hizo en 2009), sino que en París pretende sumar el mayor ritmo posible y partidos para ser muy competitivo durante la gira de césped, que llegará a continuación de la de polvo de ladrillo. El suizo tiene un sueño: conquistar Wimbledon por novena vez en su carrera.

