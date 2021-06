Roland Garros: Diego Schwartzman ya piensa en lo que viene, la salida del Top 10 y el ranking que sigue de cerca

Roland Garros continúa, con mucho en juego en los tres partidos que quedan en el cuadro de varones. Pero, para Diego Schwartzman, el Abierto de Francia ya es un recuerdo. Con tintes positivos, más allá de que -una vez más- Rafael Nadal se interpuso en su ruta, justo cuando se acercaba a su mejor forma; pese a la derrota en cuatro sets, posiblemente ayer el Peque haya disputado uno de sus mejores encuentros en lo que va de 2021. Se va de París con sensaciones positivas, después de varios torneos previos en los que los resultados ni el juego lo habían acompañado.

En lo numérico, hay una certeza: Schwartzman dejará el lunes próximo el Top 10 en el que había ingresado en octubre pasado. El año pasado había llegado a las semifinales del abierto francés, y sumó una cifra decisiva para ingresar dentro de los diez mejores. Pero este año perdió una etapa antes, y de este modo cedió 360 unidades que lo dejarán en el undécimo escalón, unos 65 puntos por debajo del español Roberto Bautista Agut.

Schwartzman terminó su recorrido en París en los cuartos de final del Abierto de Francia

“Más allá de que me voy al 11º, en estos meses Bautista hizo muchos méritos. Es un jugador que me encanta verlo, hizo mucho para volver ahí. Pero creo que va a ser una lucha de varios meses de alternar el 10º y el 11º entre los dos, sobre todo porque él defiende mucho ahora en pasto, va a ser un ida y vuelta intenso. Lo bueno es que volví a jugar bien, a sentirme en condición de ganar muchos partidos y eso me da confianza para todo lo que sigue”, sostuvo Schwartzman después de la derrota. Como se ve, el Peque está muy atento a los números.

Lo positivo es que no tiene mucho que defender en lo inmediato, al menos hasta el US Open, donde tendrá la presión de revalidar los cuartos de final que alcanzó en 2019. Por los cambios dispuestos en el ranking por la pandemia, se toman en cuenta los 19 mejores resultados logrados en los últimos dos años, y los 20 mejores para los ocho que jugaron el Masters -como Schwartzman-, que entra como certamen adicional y no revalida puntos. Otro cambio es que los torneos disputados del 4 de marzo al 5 de agosto de 2019 que no se disputaron en 2020 mantendrán el 50 por ciento de los puntos ganados, mientras que aquellos disputados en cualquier fecha de 2020 sí se descontarán de la clasificación, por eso el Peque debía defender ahora lo que había sumado hace apenas ocho meses.

Más allá de salir del Top 10, Diego Schwartzman confía en volver a estar pronto entre los diez mejores del ranking Thibault Camus - AP

Pero Schwartzman mira con atención otra clasificación: el ATP Race, la Carrera que empieza en enero y que termina con la clasificación de los ocho mejores a las Finales de temporada del ATP Tour, que desde esta temporada se disputarán en Turín. El Peque buscará volver al Masters, pero para ello ya no cuenta el ranking tradicional, sino lo actuado durante esta temporada. Y tras lo hecho en Roland Garros dará un buen salto, del 27º al 13º puesto. ¿Quiénes son los mejores en esa clasificación por el momento? Casualmente -o no-, los mismos que están en semifinales en París: Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Alexander Zverev y Nadal. Incluso Federico Debonis, de gran gira europea, está entre los 20 mejores de este semestre. Queda casi la mitad del año, varios Masters 1000 por delante y un par de Grand Slams (Wimbledon y el US Open), y hasta la gira indoor europea, generosa en puntos en la recta final.

Diego Schwartzman redondeó un excelente Roland Garros, luego de una gira en la que los resultados le habían dado la espalda CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

“El tiempo pasa y aparecen nuevos jugadores, que lo hacen increíblemente bien, y ya no son una sorpresa porque vienen ganando muchísimos partidos. Si uno mira el Race, están muy arriba varios de ellos. Yo me volví a acomodar y es importante. Necesitaba un torneo así, sentirme bien en la cancha, sentir la competencia, sumar partidos en un mismo torneo. Hay que seguir por el mismo camino, cuanto más pueda jugar en el nivel que mostré en París, voy a ganar mucho más. Tengo confianza en poder agarrar un buen envión con esto”, analizó el Peque.

Se prevé que regresará brevemente a Buenos Aires, lo cual significará darse de baja en Queen’s, torneo que empieza el lunes. “Necesito bajar tres o cuatro días, porque después ya nos vamos a Wimbledon y a Tokio (para los Juegos Olímpicos)”, había contado unos días atrás. El almanaque, se sabe, no da respiro a los tenistas más destacados; ni siquiera en estos tiempos de nueva normalidad.