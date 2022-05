Roland Garros: Horacio Zeballos, otra vez protagonista, está en las semifinales del torneo de dobles

PARIS.- Instalado en el Top 10 del mundo del dobles masculino hace años, Horacio Zeballos vuelve a ser protagonista; ahora, en las etapas decisivas de Roland Garros. El zurdo marplatense, 6º en la clasificación semanal del tour por parejas, avanzó a las semifinales en el torneo parisino junto al español Marcel Granollers, al vencer al neerlandés Wesley Koolhof y al británico Neal Skupski por 3-6, 6-3 y 6-4. En busca de la gran final, la pareja hispanoargentina se enfrentará con el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek, que eliminaron a los número 1 del certamen, Rajeev Ram y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (11-9) y 7-6 (12-10).

Zeballos, de 37 años y entrenado por Alejandro Lombardo, vuelve a las semifinales en París después de nueve temporadas; su mejor actuación previa, cuando alcanzó la ronda de los cuatro mejores, había sido en 2013, con el uruguayo Pablo Cuevas como compañero. “Es lindo volver a caminar por acá, cuando los vestuarios ya empiezan a estar vacíos porque se fue la gran mayoría y quedamos pocos, es una experiencia linda. Creo que esta vez se fueron dando las cosas. Hoy en día el nivel del dobles está muy parejo; todos juegan bien, todos le pegan fuerte, cada vez hay más singlistas que se suman a jugar y todo eso empareja el nivel, lo hace más duro”, le contó Zeballos a LA NACION.

Para el zurdo, estas semifinales llegan después de una temporada europea de canchas lentas en las que los resultados no habían sido los ideales, después de empezar el año con semifinales en el Australian Open y la final en el ATP de Buenos Aires. “Uno trata de llegar a estos torneos con muchas expectativas y a veces se pone un poco más de presión y eso a veces te juega en contra; otras veces te toca enfrente una pareja que no tiene tantas obligaciones, juega suelta y en su mejor nivel, se van dando varias cosas”, destaca el jugador que obtuvo el Olimpia de Plata en tenis a fines del año pasado.

“En nuestro caso, cuando empieza el año, nos ponemos un objetivo, que es llegar al Masters, y para eso hay que sacar cierta cantidad de puntos; tenemos varios torneos para lograrlo, y eso ayuda que no tengamos tanta presión por buscar esos puntos a cada certamen que vamos. Y hay muchos torneos con muchos puntos en juego; entonces, no hace falta jugar bien en todos lados, con hacerlo en algunas semanas sabemos que nos alcanza, y eso también nos ayuda a jugar más relajados y a no estar tan pendientes de algún resultado”, explicó al respecto.

La buena actuación en París le permitirá a Zeballos volver a posicionarse entre los mejores del ranking, ya que el avance hasta las semifinales lo hará subir desde el sexto hasta el cuarto escalón. En el Race, la Carrera que empezó en enero y que termina con la clasificación hacia el Masters, tiene a Zeballos y a Granollers en este momento en el cuarto puesto.

Finalistas en Wimbledon el año pasado y en el US Open 2019, Zeballos y Granollers están muy cerca de ese primer gran título. El zurdo, que ya es el argentino con más títulos en dobles en el nivel ATP (18, además de haber disputado otras 15 finales), comentó: “Sentimos que no hacemos nada diferente respecto de cuando jugamos una final en otro torneo. Nos preparamos igual, yo siento que las disfrutamos, en mi caso creo que las jugué bien, y por ahí vos estás jugando tu mejor tenis, pero el rival también, y quizás ellos se manejan mejor en algún momento decisivo. Pero nuestro objetivo es ese, llegar al Masters. Y si podemos, estar en alguna semifinal o final, y disfrutarla, y no apartarnos del camino que nos llevó hasta ahí”.

En caso de progresar en París, Zeballos podría ir en busca del primer título argentino en dobles varones. A la final llegaron previamente dos compatriotas: Eduardo Schwank, en 2011, junto con el colombiano Juan Sebastián Cabal, quienes perdieron con Max Mirnyi y Daniel Nestor por 7-5 y 6-2, y durante la era amateur, Enrique Morea y el estadounidense Pancho Segura Cano, que en el duelo decisivo cayeron ante los franceses Marcel Bernard e Yvon Petra por 7-5, 6-3, 0-6, 1-6 y 10-8.