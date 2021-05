Roland Garros: la dura derrota de Leonardo Mayer y las posibilidades acerca de su retiro

Pocos triunfos y varias decepciones. Este 2021 no ha sido una buena temporada para Leonardo Mayer. El correntino, uno de los héroes en la conquista argentina de la Copa Davis en Zagreb, se despidió muy temprano de Roland Garros. Ubicado ahora en el puesto 157° del ranking, el Yacaré buscó ingresar en el cuadro principal desde la qualy. Pero perdió en la primera rueda con el holandés Botic Van de Zandschulp (154°) por 2-6, 7-6 (7-4) y 6-3, después de haber estado 6-2 y 5-2 en la cuenta, y de haber tenido un match-point en su favor.

Luego de otra decepción por un partido que se le fue de las manos, el correntino, que llegó a ser 21° del mundo hace seis años, comentó en declaraciones a Ubitennis durante una rueda de prensa: “Fue uno de esos partidos increíbles, que son difíciles de explicar. No entiendo como se me escapó, lo estaba llevando muy bien. Jugué muy tranquilo al principio, aunque estaba difícil para jugar porque hace mucho frío, había mucho viento. Pero logré adaptarme rápidamente, mientras él estuvo muy errático. Ahí llegué hasta el match point, que fue un punto muy intenso. Después me puse muy nervioso y hubo dos games que no pude jugar por la tensión que tenía. Después el partido se hizo más parejo, él sacó la diferencia en el tercer, empezó a jugar mejor y a mí se me hizo muy cuesta arriba seguir”.

Leonardo Mayer sólo pudo disputar un main draw de ATP en 2021 Prensa Argentina Open

En lo que va del año, Mayer sólo pudo disputar un torneo de ATP, en Santiago de Chile, donde perdió en la primera rueda con el portugués Pedro Sousa, y cayó en las clasificaciones de los torneos de Córdoba y Buenos Aires, y tampoco tuvo mayor fortuna en los torneos Challengers, la categoría inmediata por debajo de los torneos del ATP Tour.

“Puede ser que éste sea mi último torneo. Tengo que llegar a casa y ver un poco. Ya estoy medio cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. No alcanza ni para un entrenador, así que está complicado. Tengo que analizar un poco, pero sí, puede que haya sido mi último torneo”, agregó con decepción Mayer, que hace dos años había llegado a los octavos de final en polvo de ladrillo parisino, tras eliminar a Diego Schwartzman, y donde se despidió ante Roger Federer.

Ubicado en el puesto 157° del ranking, Mayer se vio obligado a jugar la qualy para tratar de entrar en el Abierto francés Prensa Argentina Open

Mayer regresará a nuestro país en los próximos días y evaluará la situación. Ya la semana pasada había expresado su frustración luego de perder con el japonés Taro Daniel en la segunda rueda del Challenger de Oeiras, en Portugal. Pero su idea original era tratar de disputar los Grand Slams y también la gira sudamericana de challengers al final de la temporada, si la pandemia lo permite.

“Es muy difícil viajar, está muy complicado todo, difícil. Si tenía 20 años no volvía más a la Argentina hasta el final de la temporada, pero con una familia es muy complicado. Tenés que estar encerrado y lejos de casa. La pandemia lastima mucho y los jugadores más grandes que no son europeos la sufren mucho más. Yo veo que los jugadores más jóvenes se metieron porque tienen la vida más simple, recién están empezando”, consideró el correntino.

Mayer también declaró que piensa recibir la vacuna contra el Covid cuando tenga la oportunidad. “Ahora no tengo la chance, pero si puedo me voy a vacunar, obviamente. Tengo todo el derecho de hacerlo si lo consigo en buena ley, sin sacarle nada a otro. Si puedo lo haré, también para darle tranquilidad a mi familia”, finalizó.

"Tengo que analizar un poco, pero sí, puede que haya sido mi último torneo" Leonardo Mayer

Mayer, de 34 años, tiene dos títulos de ATP en su carrera, ambos logrados en Hamburgo (2014 y 2017), además de ser uno de los artífices de la obtención de la Copa Davis en la inolvidable final ante Croacia en 2016. Disputó otras tres finales, la última de ellas también en Hamburgo, hace tres años, y protagonizó también el partido más largo en la historia de la Copa Davis, el que le ganó al brasileño Joao Souza por 7-6, 7-6, 5-7, 5-7 y 15-13 en 6 horas y 42 minutos, en una serie jugada en Tecnópolis.

LA NACION