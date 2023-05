Roland Garros suelta las amarras: sin Nadal, con Djokovic en busca el 23er grande y con la puerta abierta como nunca en más de quince años

escuchar

PARÍS (Enviado especial).– Son casi las ocho de la noche y todavía falta más de una hora y media para que el cielo empiece a oscurecerse en la encantadora primera parisina. Ya no se oyen los acordes y la contagiosa voz de Yannick Noah , el último hombre francés en ganar Roland Garros , homenajeado en el estadio Philippe Chatrier al cumplirse cuatro décadas de su histórico título. Desde los altoparlantes del predio se anuncia el cierre de las puertas para el público en los próximos quince minutos. Las últimas personas, muchos niños, aceleran el paso hacia las paradas de ómnibus o hasta Porte d’Auteuil, la estación de metro más próxima. Se advierte la tensa calma antes de la acción. Se percibe el nerviosismo en el aire, en los rostros de los últimos jugadores en dejar el club. El segundo Grand Slam del año suelta las amarras este domingo y la puerta, quizá como nunca en los últimos dieciocho años, está abierta.

El Abierto de Francia, el certamen de tenis más emblemático sobre polvo de ladrillo, esta vez no presentará a su rey, lo cual es un impacto: simbólico y concreto, sobre el court. Rafael Nadal jugó (y ganó) Roland Garros en 2005; desde entonces, nunca se había ausentado del segundo grande del calendario. Las dificultades físicas no le permitirán pisar la terre batue del Bois de Boulogne, el sitio que conquistó catorce veces (una de las mayores proezas deportivas de la historia). “No merezco terminar así”, se lamentó el español, hace unos días, durante una rueda de prensa en Mallorca. Anhela jugar por última vez en 2024, pero lo mejor de su historia –se entiende– ya está escrito. El tenis actual va muy rápido y acelera a más de 200km/h en las curvas. No espera. Y tiene al español Carlos Alcaraz y al danés Holger Rune (ambos de 20 años) como geniales pilotos del asalto. Es tiempo del tantas veces demorado recambio. Aunque, en realidad y más allá de sus altibajos y ausencias en los torneos por darle la espalda a la vacuna contra el Covid-19, Novak Djokovic (36 años; actual número tres del ranking) todavía está allí, sosteniendo su llama encendida. Incluso, en esta ciudad, el serbio buscará un título jerárquico, que le permita alcanzar los 23 trofeos de Grand Slam y desempatar el récord con Nadal.

Novak Djokovic, ensayando en Roland Garros: el serbio buscará su 23° trofeo de Grand Slam NurPhoto - NurPhoto

Nole llega a París luego de caer en los cuartos de final de Roma. Pero en los grandes desafíos se energiza; ganó Australia en enero. Conoce el juego mental con maestría y ya empezó a despojarse del favoritismo previo (o, en realidad, se lo arrojó a otro). Este sábado se sentó ante la prensa internacional en París y sentenció: “Alcaraz es el número uno y ganó títulos importantes en tierra este año. Eso lo convierte en el principal favorito, independientemente de que haya ganado un Grand Slam [US Open 2022] y yo 22″. Tiene razón Djokovic cuando dice que Carlitos es favorito: el murciano, un niño maravilla cada semana más adulto, es el señalado para emular a Nadal y mordisquear la copa el 11 de junio. El pupilo del Mosquito Juan Carlos Ferrero (campeón en Roland Garros hace veinte años) podría cruzarse con Nole en una hipotética semifinal (sería el primer partido entre ambos desde Madrid 2022, ganado por Alcaraz).

El ensayo de Medvedev en París

El segundo preclasificado es el ruso Daniil Medvedev , sorpresivo campeón en el Foro Itálico luego de maldecir durante años la superficie anaranjada. “No quiero presionarme demasiado. Lo que pasó en Roma fue increíble, especialmente por derrotar a muchos buenos jugadores: Zverev, Tsitsipas, Rune, Zapata Miralles y Ruusuvuori, quien se fue a tres sets contra Alcaraz en el último torneo de Madrid. Seguro que tengo más expectativas de las que suelo tener en Roland Garros. Pero sé que también es complicado y no puedo ser arrogante. Tuve algunas prácticas aquí, me sentí bien, me sentí jugando como en Roma, pero es un poco diferente la condición aquí: las pelotas son mucho más pesadas, así que estoy seguro de que habrá muchos más rallies que en años anteriores”.

La estatua de Nadal de tres metros hecha en acero ubicada a un puñado de metros uno de los ingresos que mira hacia el jardín botánico, sirve para que nadie olvide quién es el que allí manda. Sin embargo, la próxima ola del tenis empuja. “Es una locura verme como cabeza de serie número 1 en un Grand Slam, pero a la vez es genial”, sonríe Alcaraz, que el año pasado perdió en los cuartos de final en París. “No lo echo de menos a Rafa en el cuadro de Roland Garros porque no he tenido mucho éxito con él en estas canchas. Es difícil ganarle a Nadal en todos lados, pero en París más”, reconoció Nole. El finalista de 2021, el griego Stefanos Tsitsipas , quinto preclasificado este año, es otro de los candidatos a hacer ruido, siempre y cuando no provoque un autoboicot enojándose con todo su alrededor. Jannick Sinner , italiano de 21 años y octavo cabeza de serie, hace tiempo que hace méritos para dar un gran golpe.

Iga Swiatek, campeona reinante del Abierto de Francia

En el lado femenino, Iga Swiatek , la polaca que lidera el circuito desde el año pasado, no sólo es la campeona defensora sino también la gran favorita al título en el Philippe Chatrier (también ganó la copa en 2020), pero sobre todo por el poder de adaptación que tiene su juego fluido a la tierra. Se mueve con mayor agilidad sobre superficie lenta que sus competidoras más inmediatas, muchas veces convertidas en máquinas de golpear con más fuerza que estrategia. Swiatek luce más hábil que la kazaka Elena Rybakina (4° del ranking WTA y reciente campeona de Roma) y que la bielorrusa Aryna Sabalenka (2°). Esta última venció a Swiatek en mayo pasado sobre la tierra de Madrid, pero es evidente la altitud de la capital española (657 metros) beneficia a las jugadoras de tiros planos y potentes, como Sabalenka.

"Si está 100% sana, no tengo dudas de que Iga en este torneo de Roland Garros es la gran favorita. Es Swiatek contra el resto" Martina Navratilova

En el Bois de Boulogne, la historia suele ser distinta. Aunque la incógnita sobre la polaca surge a partir de su condición física: en Roma, su último torneo, se retiró en los cuartos de final (ante Rybakina), por una molestia muscular. “Afortunadamente no pasó nada grave, así que tuve un par de días libres. Todavía me estoy recuperando de la lesión en el muslo, pero estaré bien para mi primera ronda”, apuntó. Coco Gauff (EE.UU.), finalista del año pasado, es la sexta preclasificada esta temporada.

Once argentinos

En tiempos mucho más austeros del tenis argentino, tener once raquetas nacionales en el cuadro principal de Roland Garros es para destacar. Ocho entraron en forma directa por el ranking (o ranking protegido, como es el caso de Guido Pella) y a través de la clasificación.

Facundo Díaz Acosta debutará en Roland Garros EFE

Este domingo, en la primera jornada del Grand Slam parisino, debutarán Nadia Podoroska y Facundo Díaz Acosta. La rosarina, semifinalista de Roland Garros 2020 y actual 101° del ranking, se medirá en el primer turno del Court 14 (desde las 6 de la Argentina; ESPN y Star+) ante la francesa Jessika Ponchet (123°). Mientras que en el segundo turno del Court 8, Díaz Acosta (137°), que ingresó como perdedor afortunado y jugará por primera vez un main draw de Grand Slam, se enfrentará con el australiano Jason Kubler (68°).

Para el lunes quedarán las presentaciones de Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Genaro Olivieri, Thiago Tirante, Federico Coria, Pedro Cachin, Tomás Etcheverry y Pella.