Roland Garros utiliza la inteligencia artificial para proteger de las expresiones racistas a los tenistas, pero Sloane Stephens advirtió: “El problema sigue creciendo”

PARÍS (Enviado especial).- Vinicius Junior, el astro brasileño de Real Madrid, es uno de los atletas más populares afectados por el abuso racial en el deporte, pero no el único. El virtuoso delantero es víctima constante de insultos y discriminación, aunque la situación tomó un camino mucho más severo y mediático hace aproximadamente diez días, cuando el conjunto merengue visitó a Valencia en el estadio Mestalla y el jugador nacido en São Gonçalo (Río de Janeiro) fue el foco de lamentables sucesos que, incluso, incluyeron a algunos jugadores rivales. Se espera que la lamentable situación en la liga de España haya marcado un antes y un después en el fútbol. Sin embargo, esta enfermedad (racismo, acoso virtual, amenazas de los apostadores insatisfechos por los resultados, etcétera...) alcanza a otros deportes súper profesionales como el tenis.

Sloane Stephens es una de las víctimas de racismo y acoso virtual en el circuito de tenis Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire

Sloane Stephens, la última campeona estadounidense del US Open, en 2017, es una de las tenistas que alza la voz. Nacida en Plantation (Florida) hace 30 años y actual número treinta del ranking mundial (fue 3° en 2018), es una de las víctimas del racismo en el tour. “Los insultos en las redes sociales y las actitudes racistas son un problema con el que me he encontrado a lo largo de mi carrera. Nunca se detuvo. Incluso, empeoró” , aseveró Stephens luego de vencer en la primera ronda de Roland Garros a la checa Karolina Pliskova (16° preclasificada) por 6-0 y 6-4. La alegría de una presentación contundente en el Bois de Boulogne no impidió que olvidara hechos que padece con frecuencia.

Este año, la federación francesa de tenis está utilizando una tecnología desarrollada por una compañía local, “un software con inteligencia artificial”, para filtrar los comentarios agresivos publicados en las cuentas de las redes sociales de los tenistas y bloquear aquellos que se consideren “tóxicos o abusivos”. La herramienta se plantea el objetivo de “preservar a los jugadores, su salud mental, los valores del deporte y el tenis y desterrar a las personas que vienen a difundir su agresión y odio”.

Los jugadores de Real Madrid y Rayo Vallecano sosteniendo una pancarta que dice 'Racistas, fuera del fútbol', en apoyo a Vinicius Junior JAVIER SORIANO - AFP

“Es una IA (Inteligencia Artificial) que realiza la moderación en tiempo real. El comentario se analiza en menos de 200 milisegundos. Un equipo de lingüistas crea estructuras de palabras para actualizar la tecnología en tiempo real a partir de lo que se publica en las redes sociales para generar un análisis contextual. El objetivo es garantizar que no se pierda nada, al tiempo que se asegura de que no se censure nada (...) La salud mental de los jugadores es un tema prioritario para el Abierto de Francia”, expresó la directora de la federación francesa, Caroline Flaissier.

“Escuché sobre esta aplicación, pero aún no la he usado. Hay palabras clave que se eliminan automáticamente en algunas redes sociales, pero algunas intentan poner asteriscos y así eludir estos cortafuegos. Esto sigue siendo un problema” , lamentó la norteamericana Stephens, finalista del Abierto de Francia en 2018 (perdió en la definición ante la rumana Simona Halep).

Una alegría para Sloane Stephens en Roland Garros en medio de una situación que la angustia EMMANUEL DUNAND - AFP

Lejos de quitarle importancia a la situación, la cuarta estadounidense mejor ubicada en el ranking individual de la WTA (detrás de Jessica Pegula, Coco Gauff y Madison Keys) fue más allá, aunque casi resignada: “Cuando hay investigaciones del FBI involucradas sobre este tema, como en este caso, inevitablemente, es que está creciendo, es que se está poniendo serio. He lidiado con esto toda mi vida. Pero se pone peor. Las personas virtuales parecen no tener control y total libertad para escribir lo que quieran , lo que realmente puede ser un problema para todos nosotros. He tenido que lidiar con esto toda mi carrera y desafortunadamente sé que tendré que lidiar con esto toda mi vida”.

Solid 💪



2018 finalist, @sloanestephens is headed to the second round with a 6-0, 6-4 victory over Karolina Pliskova. #RolandGarros pic.twitter.com/NZftUcS9mr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Claro que Stephens entiende que lo más saludable para ella, al menos durante estos días primaverales en París, es tratar de no tomar contacto con las redes sociales y aislarse de las malas actitudes que puede llegar a recibir del público. Su foco, ahora, está puesto en la segunda ronda de Roland Garros, frente a Varvara Gracheva (Rusia), aunque le resulte angustiante lo que ocurre detrás de escena.