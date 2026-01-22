Sebastián Báez se despidió del Australian Open con una derrota frente a Darderi

No pudo seguir adelante Sebastián Báez. El 36° del ranking, que había arrancado el año en muy buena forma, incluida una final en Auckland, le dijo adiós al Australian Open en la segunda rueda. La despedida llegó con una derrota frente al italiano -nacido en Villa Gesell- Luciano Darderi por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3, en 2 horas y 28 minutos de juego.

En la cancha 6, Báez y Darderi animaron un duelo cambiante, cargado de altibajos. Empezó mejor el argentino con un quiebre en el primer game, pero después del 2-0 llegó una ráfaga incontenible de cinco games del italiano (2-5), que capitalizaba la fragilidad del segundo saque del bonaerense, que sólo ganó un punto en el parcial inicial con ese golpe, y así el primer capítulo se selló para Darderi en 43 minutos.

Baéz volvió a empezar el segundo con un quiebre, pero esta vez el desarrollo cambió, porque el argentino se mostró más agresivo, fue con más frecuencia a la red, donde ganaba con facilidad, y pronto tomó dos breaks de ventaja para quedarse con el segundo set.

Sebastián Báez y su revés de dos manos en el duelo contra Luciano Darderi (AP Photo/Dar Yasin) Dar Yasin - AP

En el tercer parcial, volvió a equivocarse Báez con un flojo game de servicio, y quedó 2-4. Después de quedar 2-5, insinuó una recuperación; quebró y se puso 4-5 y su saque, pero no tuvo un juego propicio y con una doble falta entregó su servicio y el tercer set.

Báez, que venía de una intensa batalla de cinco parciales contra el francés Mpetshi Perricard, pareció sentir el trajín bajo el calor del mediodía australiano. Volvió a tropezar con su saque en el sexto game del cuarto parcial, y tras un intercambio intenso, una derecha larga volvió a dejarlo en la cornisa: 2-4. En el noveno game, con su saque, Darderi mostró autoridad, con un juego agresivo y decisiones certeras, selló la victoria y se quedó con el pase a la tercera ronda. Su próximo adversario será el ruso Karen Khachanov, que eliminó a Nishesh Basavareddy por un cómodo 6-1, 6-4 y 6-3.

La derecha de Luciano Darderi (AP Photo/Dar Yasin) Dar Yasin - AP

Báez sufrió su tercera caída en siete partidos contra Darderi, la primera en canchas duras, ya que el italiano lo había superado un par de veces en polvo de ladrillo (Córdoba 2024 y Bastad 2025). El tenista surgido en San Martín había llegado a Melbourne con un gran comienzo de año, con 7 victorias -incluidas dos ante los Top 10 Ben Shelton y Taylor Fritz- y una derrota. Esta vez, se quedó con las ganas de igualar sus mejores actuaciones en Grand Slams, las tercera ruedas que alcanzó en el US Open 2023 y en el Australian Open 2024.

Con la caída de Báez, sólo quedan dos argentinos en la tercera ronda de singles del Abierto australiano. Francisco Cerúndolo (21° del ranking), que viene de aplastar a Damir Dzumhur (66°) en sets corridos, se cruzará mañana con el ruso Andrei Rublev (15°), con la misión de llegar por primera vez a los octavos en el Melbourne Park; Tomás Martín Etcheverry (62°), que eliminó al británico Arthur Fery (186°), tendrá como adversario al kazajo Alexander Bublik (10°).

Otros resultados de la quinta jornada del Australian Open:

2da ronda varones

Lorenzo Musetti (Italia, 5°) a Lorenzo Sonego (Italia) 6-3, 6-3 y 6-4

Ben Shelton (Estados Unidos, 8°) a Dane Sweeny (Australia) 6-3, 6-2 y 6-2

2a ronda mujeres

Jessica Pegula (Estados Unidos, 6ª) a McCartney Kessler (Estados Unidos) 6-0 y 6-2

Madison Keys (Estados Unidos, 9ª) a Ashlyn Krueger (Estados Unidos) 6-1 y 7-5