Sebastián Báez y Mariano Navone suman confianza antes del US Open, ganando en Winston-Salem

El próximo lunes se levantará el telón del Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada. Por ese motivo, la mayoría de los jugadores ya se encuentra en Nueva York, participando en la clasificación o preparándose para la competencia sobre el cemento. A la vez, como es habitual, en la semana previa se desarrolla el ATP 250 de Winston-Salem, Carolina del Norte. Y dos de los argentinos que tienen asegurado un lugar en el cuadro principal de Flushing Meadows optaron por competir allí en vez de descansar.

A Sebastián Báez (40° del ranking) y Mariano Navone (74°) no les sobran los triunfos sobre superficie dura: ambos cimentan sus mejores resultados sobre polvo de ladrillo. Por ello es productivo cada triunfo en cemento. Y celebraron este martes: ambos avanzaron a los octavos de final. Báez lo consiguió al derrotar al español Pablo Carreño Busta (actual 113°; antiguo número 10) por 7-5 y 6-2, en 1h47m. Navone, más temprano, batió al estadounidense Marcos Giron (55°) por un contundente 6-2 y 6-2, en 1h24m.

Mariano Navone no solamente ganó, sino que además lo hizo con contundencia: consiguió un 6-2 y 6-2 sobre el estadounidense Marcos Giron. Julian Finney - Getty Images Europe

El próximo rival de Báez, jugador nacido en Billinghurst y entrenado por Sebastián Gutiérrez, será el neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°, futuro rival de Argentino por la Copa Davis), que venció por 6-3 y 6-3 al sexto preclasificado del torneo, el italiano Matteo Arnaldi (62°). Navone, oriundo de 9 de Julio y preparado por Andrés Dellatorre, jugará contra el griego Stefanos Tsitsipas (28°; primera cabeza de serie) o el chino Yunchaokete Bu (76°).

Báez ostenta siete títulos individuales de campeón en su carrera. Uno de ellos es el de Winston-Salem logrado en 2023. Aquel año, como número 42 del ranking, obtuvo su único trofeo sobre superficie dura, al vencer en la final al checo Jiri Lehecka.

Báez, campeón de Winston-Salem hace dos años, intenta repetir del éxito en el ATP estadounidense. CHUCK BURTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Winston-Salem Open se celebra anualmente desde 2011 y reparte US$ 798.335 en premios. El certamen se realiza en el Complejo de Tenis de Wake Forest, una instalación universitaria de última generación adyacente al Truist Field, que sirve como sede para el fútbol americano de Wake Forest.

Además de Báez y Navone, en Winston-Salem actuó el argentino Francisco Comesaña, recientemente convocado por el capitán Javier Frana para la serie de Copa Davis frente a Países Bajos como visitante, del 12 y el 13 de septiembre. Pero el marplatense (54°) cayó en su debut, ante el italiano Mattia Bellucci (63°) por 6-4 y 6-3.