Sebastián Báez y Mariano Navone suman confianza antes del US Open, ganando en Winston-Salem
Ganaron en el estreno en el ATP 250 de la ciudad de Carolina del Norte, el torneo previo al último certamen de Grand Slam del año
- 3 minutos de lectura'
El próximo lunes se levantará el telón del Abierto de Estados Unidos, el cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada. Por ese motivo, la mayoría de los jugadores ya se encuentra en Nueva York, participando en la clasificación o preparándose para la competencia sobre el cemento. A la vez, como es habitual, en la semana previa se desarrolla el ATP 250 de Winston-Salem, Carolina del Norte. Y dos de los argentinos que tienen asegurado un lugar en el cuadro principal de Flushing Meadows optaron por competir allí en vez de descansar.
A Sebastián Báez (40° del ranking) y Mariano Navone (74°) no les sobran los triunfos sobre superficie dura: ambos cimentan sus mejores resultados sobre polvo de ladrillo. Por ello es productivo cada triunfo en cemento. Y celebraron este martes: ambos avanzaron a los octavos de final. Báez lo consiguió al derrotar al español Pablo Carreño Busta (actual 113°; antiguo número 10) por 7-5 y 6-2, en 1h47m. Navone, más temprano, batió al estadounidense Marcos Giron (55°) por un contundente 6-2 y 6-2, en 1h24m.
El próximo rival de Báez, jugador nacido en Billinghurst y entrenado por Sebastián Gutiérrez, será el neerlandés Botic Van de Zandschulp (92°, futuro rival de Argentino por la Copa Davis), que venció por 6-3 y 6-3 al sexto preclasificado del torneo, el italiano Matteo Arnaldi (62°). Navone, oriundo de 9 de Julio y preparado por Andrés Dellatorre, jugará contra el griego Stefanos Tsitsipas (28°; primera cabeza de serie) o el chino Yunchaokete Bu (76°).
Báez ostenta siete títulos individuales de campeón en su carrera. Uno de ellos es el de Winston-Salem logrado en 2023. Aquel año, como número 42 del ranking, obtuvo su único trofeo sobre superficie dura, al vencer en la final al checo Jiri Lehecka.
El Winston-Salem Open se celebra anualmente desde 2011 y reparte US$ 798.335 en premios. El certamen se realiza en el Complejo de Tenis de Wake Forest, una instalación universitaria de última generación adyacente al Truist Field, que sirve como sede para el fútbol americano de Wake Forest.
Además de Báez y Navone, en Winston-Salem actuó el argentino Francisco Comesaña, recientemente convocado por el capitán Javier Frana para la serie de Copa Davis frente a Países Bajos como visitante, del 12 y el 13 de septiembre. Pero el marplatense (54°) cayó en su debut, ante el italiano Mattia Bellucci (63°) por 6-4 y 6-3.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de El circuito ATP
“Te amo infinitamente”. Vilas cumple 73 años: el afectuoso mensaje que publicó Andanin, su hija mayor
"Estás volando". Roger Federer y el “SABR”: a diez años del osado truco que revolucionó el mundo del tenis
"Fueron 10 segundos”. La insólita acción por la que un tenista fue descalificado en medio de un partido en Grecia
- 1
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open
- 2
El final menos esperado: Carlos Alcaraz se adueñó del Masters 1000 de Cincinnati por el abandono de Jannik Sinner
- 3
Iga Swiatek se consagró en Cincinnati y se convierte en la gran amenaza para el US Open
- 4
US Open: Alcaraz y Djokovic perdieron en el debut en los dobles mixtos, que llenan los estadios