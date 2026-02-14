Semifinales del Argentina Open 2026: horarios, canal y cómo ver online

Las semifinales del Argentina Open volvieron a tener tres argentinos después de 17 años. Y hasta podrían considerarse cuatro, ya que Luciano Darderi representa a Italia, país al que se mudó con su familia cuando tenía 10 años, pero nació en Villa Gesell. Los tres restantes son Sebastián Báez, rival de Darderi, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes se cruzarán en la ronda de los cuatro mejores, asegurando así la presencia de al menos un local en la final por tercer año consecutivo.

Para meterse en esta instancia, todos superaron rivales exigentes. Etcheverry eliminó al chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4; Cerúndolo dejó en el camino al checo Vit Kopriva, verdugo del italiano Matteo Berrettini en octavos de final, tras vencerlo por 6-4 y 6-3; Báez se quedó con el mano a mano entre argentinos y dejó fuera de competencia a Camilo Ugo Carabelli tras derrotarlo por 7-6 (5) y 6-2; y Darderi venció al español Pedro Martínez por 7-5 y 6-1.

Francisco Cerúndolo perdió muchos saques ante Vit Kopriva, pero también quebró en varias ocasiones Prensa IEB+Argentina OPne

Para el platense será su primera vez en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires tras dos intentos fallidos, en 2023 (cayó ante el británico Cameron Norrie) y 2024 (perdió con el italiano Nicolás Jarry). ‘Fran’, por su parte, mantiene viva la ilusión de ganar el torneo por primera vez luego de dos subcampeonatos: en 2021 perdió ante su compatriota Diego Schwartzman y en 2025 con el brasileño João Fonseca, que esta vez se fue en el debut.

En tanto ‘Seba’, que comenzó el año con buenos resultados (finalista del ATP 250 de Auckland) es el último argentino en ganar un torneo en el circuito profesional, el ATP 500 de Río de Janeiro 2025, hace casi un año. Recientemente se cruzó con Darderi en la segunda ronda del Australian Open, con triunfo del representante italiano por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3. Buscará revancha ante su gente y en una superficie, el polvo de ladrillo, que le sienta mucho mejor.

Cronograma de las semifinales del Argentina Open 2026

Francisco Cerúndolo vs. Tomás Etcheverry - Sábado 14 de febrero a las 16 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Luciano Darderi vs. Sebastián Báez - Sábado 14 de febrero a las 18 en el court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Argentina Open 2026

El ATP 250 de Buenos Aires 2026 se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Tabla de campeones del Argentina Open

David Ferrer (España) - Tres títulos.

Carlos Moyá (España), Dominic Thiem (Austria) y Casper Ruud (Noruega) - Dos.

Nicolás Massú (Chile), Gustavo Kuerten (Brasil), Guillermo Coria (Argentina), Gastón Gaudio (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Juan Mónaco (Argentina), Tomy Robredo (España), Juan Carlos Ferrero (España), Nicolás Almagro (España), Rafael Nadal (España), Alexandr Dolgopolov (Ucrania), Marco Cecchinato (Italia), Diego Schwartzman (Argentina), Carlos Alcaraz (España), Facundo Díaz Acosta (Argentina) y João Fonseca (Brasil) - Uno.