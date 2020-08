Serena Williams, al conquistar Australia 2005 frente a Lindsay Davenport, junto con Margaret Court en la premiación; está a un título grande de igualar a la australiana.

Serena Williams es una leyenda del deporte. Pero jamás estuvo, como en estos días en Nueva York, ante una oportunidad tan grande de seguir acrecentando su figura. La tenista estadounidense de 38 años se encuentra a solamente un trofeo de Grand Slam de igualar el impactante récord que ostenta la australiana Margaret Court, que ganó esa cantidad de majors entre 1960 y 1973. "Llevo atrapada desde hace un tiempo en alcanzar un título grande más. Es una cuestión de orgullo. Nunca me doy por satisfecha", reconoció Serena, seis veces campeona en Flushing Meadows, aunque la última en 2014.

Sus posibilidades de conquistar el Abierto de los Estados Unidos 2020 se potencian, en buena medida, por la ausencia de muchas de las mejores raquetas del mundo, algo que no es responsabilidad de la menor de las Williams, claro. La australiana Ashleigh Barty (número 1 de la WTA), la rumana Simona Halep (2°), la ucraniana Elina Svitolina (5°), la canadiense Bianca Andreescu (6° y ganadora del US Open en 2019), la holandesa Kiki Bertens (7°) y la suiza Belinda Bencic (10°), no competirán en Flushing Meadows. Habrá que ver en qué condiciones físicas se encuentra la japonesa Naomi Osaka, diez del ranking, que padeció problemas en un tendón y no jugó la final de Cincinnati ante la bielorrusa Victoria Azarenka.

"Físicamente estoy muy bien", advirtió Serena, actual número 8 del mundo. De todos modos, está claro que todavía no siente que sus golpes fluyan ni que sus movimientos estén coordinados y explosivos como añora. Hace apenas unos días, Williams, número uno del ranking durante 319 semanas (NdR: lideran esa estadística la alemana Steffi Graf, con 377, y la checa nacionalizada estadounidense Martina Navratilova, con 332), se frustró durante su desafío de los octavos de final de Cincinnati. Dominaba a la griega Maria Sakkari (22°) por 7-5, 5-3 y 30-30, pero terminó cayendo por 5-7, 7-6 (7-5) y 6-1. "Debería haber ganado ese partido. No tengo excusas. Tengo que volver a ganar los partidos importantes", reconoció Williams.

Serena no quiso alojarse en uno de los dos hoteles de Long Island que la USTA puso a disposición, donde se creó la burbuja sanitaria y de seguridad por el coronavirus. Lo hizo en una residencia privada, ya que tuvo problemas pulmonares en el pasado y no quiso estar en contacto con otras personas. Entendió que eso sería un riesgo.

Enero de 2017, en el Abierto de Australia, el último título de Grand Slam ganado por la estadounidense Serena Williams. Fuente: AP

En enero pasado, Serena ganó, en Auckland, su primer título en 35 meses. El primero, además, desde que se convirtió en madre. Su festejo anterior había sido el Abierto de Australia 2017, certamen que logró ya estando embarazada de Alexis Olympia. Serena reapareció en el circuito luego de su maternidad en marzo de 2018, y desde aquel momento, había perdido en seis finales, cuatro de ellas de Grand Slam: Wimbledon y el US Open, en 2018 y 2019.

En lo que va de la limitada temporada, Serena obtuvo doce triunfos y cuatro derrotas. La jugadora de mejor ranking que derrotó en 2020 fue la estadounidense Amanda Anisimova, por entonces 25° de la WTA, en las semifinales de Auckland. Su debut en el US Open se producirá ante su compatriota Kristie Ahn, 96° (el martes, en el segundo turno del Arthur Ashe).

En su potencial camino hacia la final, Serena podría medirse con la local Sloane Stephens (39°; campeona en Flushing Meadows en 2017) en la tercera ronda, con Sakkari o Anisimova en los 8vos de final, con la española Garbiñe Muguruza (16°) en los cuartos de final, con la estadounidense Sofia Kenin (4°) en las semifinales y con la checa Karolina Pliskova (tres del mundo, primera favorita en Nueva York) en la definición. A todas les puede ganar; con todas puede perder. En su vigésimo US Open, Serena Williams deberá enfocarse para tratar de conseguir ese objetivo que, aun hoy y sin nada que demostrar, la sigue desvelando.