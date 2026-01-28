Sinner venció a Shelton y se medirá con Djokovic en el Australian Open

Jannik Sinner no detiene su marcha en busca de su tercer Australian Open. Por los cuartos de final, venció a Ben Shelton por 6-3, 6-4, 6-4 en dos horas y 25 minutos de juego y avanzó a las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, donde se medirá con el serbio Novak Djokovic, que se impuso por abandono ante el italiano Lorenzo Musetti.

En el primer set, el italiano no mostró fisuras en su juego e impuso sus condiciones en el partido. Un break que logró en el cuarto juego le bastó para llevarse un parcial bastante igualado. Asimismo, se benefició con que su rival no pudo jugar con sus primeros saques (apenas tuvo un 46% de efectividad), así como su impotencia para encontrar la manera de incomodar desde el resto. Sin embargo, logró salvar seis de los siete puntos de quiebre que generó el N° 2 del mundo.

Sinner mostró un rendimiento implacable contra Shelton y no sufrió ninguna rotura de su servicio MARTIN KEEP� - AFP�

El encuentro se emparejó mucho más en el segundo set. De igual forma, Sinner quebró en el cuarto game y supo elevar su nivel de juego en momentos claves del parcial, salvando los tres puntos de quiebre que dispuso Shelton en el siguiente juego. Aún así, las malas decisiones del estadounidense y su falta de agresividad terminaron condenándolo.

En el tercer set, las alarmas sonaron en el banco de Sinner después de que el N° 2 del mundo se mostrara con problemas físicos a la hora de caminar entre punto y punto. No obstante, siguió metido en el partido a pesar de que su rival comenzó a mostrarse más agresivo con sus golpes a fin de extender el encuentro. Una lluvia de errores de Shelton en el noveno juego le dio el único quiebre del parcial al italiano, que definió el partido en el siguiente juego.

Con este resultado, Sinner se convirtió en el segundo hombre italiano con más victorias individuales en Grand Slam. El N° 2 del mundo, que ya acumula 92 partidos ganados, se encuentra apenas a dos triunfos del récord establecido por Nicola Pietrangeli (94). Esta cifra podría igualarla el próximo domingo en caso de obtener su tercer título consecutivo en Melbourne Park.

Shelton solamente le pudo ganar en una sola ocasión al italiano en los diez partidos que disputaron DAVID GRAY� - AFP�

“En primer lugar, es muy difícil jugar contra Ben. Tiene un saque muy potente. Creo que está mejorando mucho año tras año. Especialmente después de la temporada baja, nunca sabes cómo van a jugar ciertos jugadores contra ti... cambian muchas cosas”, señaló el italiano, después del partido, sobre el nivel que mostró su rival en la Rod Laver Arena.

A su vez, Sinner destacó el nivel mostrado en su partido por los cuartos de final: “Estoy muy contento con mi actuación de hoy. Como siempre, gracias por el apoyo. Es increíble jugar aquí, en esta cancha. Veamos qué nos depara el futuro”.

Sinner se acerca a la instancia decisiva de la competencia

En busca de la final, el N° 2 del mundo enfrentará al serbio Novak Djokovic el viernes por la madrugada. El historial lo lidera el italiano 6-4, que se impuso en los últimos cinco enfrentamientos.

Será la segunda ocasión en la que se enfrenten en una semifinal del Australian Open: en 2024, Sinner lo derrotó en cuatro sets para llegar a la instancia definitoria. “Lo espero con ansias, pero también he aprendido mucho en el pasado y [los resultados de esos partidos] realmente no importan, te hacen mejorar como jugador y como persona”.

Dos años después, Sinner volverá a enfrentar a Djokovic por un lugar en la final del Australian Open PAUL CROCK� - AFP�

“Estos son los momentos por los que entrenas, te levantas por la mañana y esperas con ilusión jugar un buen partido. Tenemos la suerte de que Novak siga aquí jugando un tenis increíble a su edad. Esperemos que sea una gran batalla”, deseó el italiano tras su partido contra Shelton.

Por último, Sinner opinó también sobre la semifinal entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev: “Cuando juegas el mismo día, es un poco diferente, sigues tu propio horario y tienes que calentar antes, así que, por supuesto, sigues el marcador, pero al mismo tiempo tienes un rival. Espero que sean unas semifinales fantásticas, todos seguimos muy contentos de estar aquí. Ya veremos cómo va”.

Resumen del partido