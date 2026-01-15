Sorteo del Australian Open: nueve argentinos en el cuadro y Alcaraz vs. Sinner o Djokovic, sólo en la final

El primer gran objetivo de la temporada de Carlos Alcaraz, el N° 1 que sorprendió al separarse de su coach Juan Carlos Ferrero, es ganar el Abierto de Australia, el único Grand Slam que le falta. Esta madrugada, en Melbourne, se realizó el sorteo del cuadro principal y, por lo pronto, el español ya sabe -con alivio- que recién se cruzaría con Jannik Sinner (bicampeón defensor) o Novak Djokovic (diez veces ganador del trofeo aussie) en una hipotética final. El italiano y el serbio comparten la parte baja del cuadro y podrían eliminarse en las semifinales.

Carlos Alcaraz, en Melbourne: el Australian Open es el único Grand Slam que no ganó

El primer major del año comenzará el próximo domingo australiano (el sábado por la noche en la Argentina). El primer rival de Alcaraz será el local Adam Walton, 79° del ranking. El primer preclasificado que podría cruzarse con el murciano es el francés Corentin Moutet (32°), en la tercera ronda. Sinner, campeón en el Rod Laver Arena en las últimas dos ediciones del torneo, debutará contra el francés Hugo Gaston (94°). El primer gran escollo del actual número 2 podría ser en la tercera ronda, frente al brasileño João Fonseca (28°, vigente campeón del ATP de Buenos Aires).

Novak Djokovic firmando autógrafos tras su sesión de entrenamiento en el Melbourne Park

¿Y Djokovic? Nole, que no juega desde noviembre del año pasado, tras ganar el ATP de Atenas, se presentará ante el español Pedro Martínez, 71°. El balcánico se bajó del ATP de Adelaida por no estar en perfectas conficiones físicas, según se comunicó; durante esta semana interrumpió un entrenamiento con el checo Jiri Lehecka por dolores en el cuello. El último Grand Slam que ganó el actual número 4 del mundo fue el US Open 2023.

Nueve argentinos actuarán en el Australian Open, ocho hombres y una única mujer, Solana Sierra (64°), que jugará por primera vez en Melbourne y se presentará frente a la japonesa Moyuka Uchijima (87°). Si triunfa, la marplatense podría medirse en la segunda ronda con la belga Elise Mertens (21°).

Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del ranking, se presentará en Australia

Francisco Cerúndolo, preclasificado número 18°, debutará ante el chino Zhizhen Zhang (actual 362°, 31° en 2024). Thiago Tirante, 102° y primer singlista argentino en la serie de Copa Davis de febrero en Busan ante Corea, jugará contra el local Aleksandar Vukic (87°). Además, Camilo Ugo Carabelli (47°) vs. el húngaro Marton Fucsovics (55°), Tomás Etcheverry (61°) vs. el serbio Miomir Kecmanovic (59°), Francisco Comesaña (68°) vs. el invitado estadounidense Patrick Kypson (116°), Mariano Navone (74°) vs. el serbio Hamad Medjedovic (96°), Juan Manuel Cerúndolo (83°) vs. el wild card australiano Jordan Thompson (111°) y Sebastián Báez (39°) vs. el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Marco Trungelliti (35 años, 130°) quedó muy cerca de entrar en el main draw del Australian Open. Por la tercera ronda de la qualy cayó ante el portugués Jaime Faria (151°) por 7-6 (7-5) y 6-3, en 1h37m.

En tanto que, la estadounidense Madison Keys, que el año pasado sorprendió y ganó el título al derrotar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, esta vez será la novena preclasificada y debutará ante Oleksandra Oliynykova, 90°, de Ucrania. Sabalenka, primer favorita, jugará contra la invitada francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118°). El primer desafío de la polaca Iga Swiatek, número 2 del ranking, será la china Yue Yuan (130°), que superó la qualy.

La estadounidense Madison Keys vuelve a Australia para tratar de defender el título

La lluvia detuvo el envión de Báez

Báez, que protagoniza un encumbrado arranque de temporada (ganó los cinco partidos que disputó, tres en la United Cup en Perth y dos en el ATP de Auckland), en la madrugada argentina dominaba al estadounidense Ben Shelton en los cuartos de final del torneo neozelandés cuando las malas condiciones climáticas lo interrumpieron...

En una jornada marcada por la lluvia en Auckland, el jugador nacido en Billinghurst derrotaba a Shelton (8°) por 7-5, 0-1 y 30-15 cuando, otra vez, el clima complicó a los protagonistas. Ambos regresarán a la cancha central este jueves (no antes de las 20 de nuestro país) para decidir al semifinalista en Auckland, que deberá medirse con Marcos Giron. El estadounidense fue el único que pudo completar su partido de cuartos de final: venció al favorito N° 4, Luciano Darderi (nacido en Villa Gesell, pero compitiendo desde hace años para Italia) por 1-6, 7-5 y 6-4.