"Esto es sudor, es dolor, es precisión, es potencia, es perfección. Es tu sueño y tu pesadilla. Esto es rabia, frustración, tristeza. Esto es empezar a las 6 am, a las 5 am, a las 4 am. Es sacrificio, es no darse por vencido. ¡Nunca! Esto es estar solo ante el peligro. Esto es compañerismo. Es protagonismo, fama y fortuna. Esto es jet set y jet lag. Es inmortalidad. Esto es la gloria. Esto es tenis". Con estas palabras e imágenes de los jugadores en distintas situaciones del mundo y estados de ánimo, la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) lanzó una nueva campaña de marketing con la intención de generar un fuerte impacto visual y emocional, demostrando que el tenis es más que un deporte.

'Esto Es Tenis', como se bautiza la campaña realizada por la agencia MATTA (con sede en Londres), apunta a un cambio de marca significativo para el circuito, tratando de "promover tanto a los jugadores como a los torneos con más dinamismo" y buscando la atención de la próxima generación de aficionados al deporte.

El video de la campaña, que en un momento muestra al tandilense Juan Martín del Potro corriendo en Tandil (cuando eso ocurre se lee la leyenda "Esto es estar solo ante el peligro") contiene una edición que refleja la energía y la emoción del tour. Al mismo tiempo, destaca sus destinos globales icónicos. Nombra, por ejemplo, a Mónaco, Londres, Miami, Milán, París y Shanghai.

El ruso Daniil Medvedev en uno de los afiches de la nueva campaña de la ATP que muestra al tenis como mucho más que deporte. Crédito: ATP

"Nuestra intención es mostrar el tenis como algo más que un deporte. Sí, tenemos algunos de los mejores atletas del mundo compitiendo en el tour día tras día, pero abarca mucho más que eso: resistencia, dedicación, pasión, espíritu. El tenis es un estilo de vida continuo y una propiedad de entretenimiento única", apuntó Dan Ginger, vicepresidente senior de marketing y desarrollo comercial de la ATP.

La campaña, lanzada en formatos digitales, se adaptará a los torneos a lo largo de la temporada con el objetivo de proporcionar una apariencia uniforme y limpia a través de las formas tradicionales de publicidad e impulsar la venta de entradas para los torneos ATP, que atraen cerca de 5 millones de espectadores en un año regular.

La ATP, que vende unas 5 millones de entradas por temporada regular en los torneos, lanzó una campaña que muestra al tenis como mucho más que deporte. Crédito: ATP

