De pronto surgió el estupor: un tenista francés se desplomó en la mitad de un partido correspondiente a la clasificación para el Masters 1000 de Miami. Arthur Cazaux se vio obligado a retirarse en el duelo ante su compatriota Harold Mayot, después de caer al suelo durante el tercer set. Cazaux había igualado el partido al imponerse en el segundo set por 7-5, después de que Mayot se llevara el primero por 6-4.

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran a Cazaux caer en el cemento mientras comienza a prepararse para que su oponente saque con ventaja de 2-1 en el tercer parcial. En el video, Cazaux, vestido con una camiseta blanca y pantalones negros, se inclina hacia su izquierda y cae de espaldas. Transcurrieron varios segundos antes de que un médico entrara corriendo al court, seguido por el árbitro del partido. Ni el ball boys, que estaba al lado, ni Mayot atinan a brindarle una ayuda en un principio, actitud que fue muy criticada en las redes sociales. Posteriormente, el jugador de 21 años fue sacado de la cancha en silla de ruedas; perdió por walkover y le entregó la victoria a su compatriota francés.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Frente a las acusaciones, Mayot escribió en X: “Dejen de iniciar una falsa controversia por nada. Hacía varios partidos que no se sentía bien y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre; cuando entendí que era grave inmediatamente me acerqué y me preocupé mucho”. Y agregó: “Hice lo mejor que pude para ayudar. No hay más que una gran amistad y complicidad entre nosotros y siempre la ha habido”. Finalmente, cerró: “Tienen que dejar de enviar tu odio todo el tiempo. Le deseo una buena recuperación y lo mejor”.

En un tercer video publicado en X, se puede escuchar al árbitro del partido anunciar que Cazaux Cazaux, que alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia a principios de este año, tuvo que retirarse “debido a una enfermedad” mientras el jugador permanecía en el suelo rodeado de los árbitros y de Mayot. Según se informó, las temperaturas alcanzaron ayer los 31 grados en Florida y un 70% de humedad.

