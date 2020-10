Según Wojtek Fibak, el tenista polaco más destacado de la historia, Iga Swiatek, campeona de Roland Garros, "juega como un hombre" y "puede ser la próxima Serena Williams". Fuente: Reuters

Iga Swiatek, polaca y de apenas 19 años, sorprendió al gran público del tenis mundial conquistando Roland Garros el fin de semana pasado, al vencer en la final a la estadounidense Sofia Kenin. Desde su tarea en París, la actual 17 de la WTA no dejó de recibir elogios. Wojtek Fibak, el tenista polaco más destacado de la historia (10° en singles en 1977 y 3° en dobles en 1979), sentenció que Swiatek "juega como un hombre" y que "puede ser la próxima Serena Williams".

"Ella puede dominar y convertirse en una segunda Serena. Tiene la mente y el golpe para eso", afirmó Fibak, en el diario francés L'Equipe. Ganador de 15 títulos individuales y de 52 trofeos en dobles, incluido el Abierto de Australia de 1978, fue más allá haciendo una radiografía del paso de Swiatek por el Bois de Boulogne: "En la final, ella [Swiatek] era la favorita. Ha estado jugando un gran tenis desde el inicio del torneo. Realiza su segundo servicio como los hombres. Le da mucho giro a su derecha. Cubre muy bien la cancha. Juega como un hombre. En cuartos de final, contra Trevisan, y en la mitad contra Podoroska [NdR: en las semifinales], era como si jugara contra juniors perdidas en la cancha".

Wojtek Fibak, el mejor tenista polaco de la historia, número 10 en singles en 1977, destacó a la reciente ganadora de Roland Garros, su compatriota Iga Swiatek. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Tras su retiro, Fibak se transformó en un exitoso empresario y coleccionista de arte. En 1985 fundó la 'Polish Tennis Association of Southern California', su residencia habitual es en Connecticut, pero también se mueve entre Varsovia y Mónaco. Este año no estuvo en París durante el Abierto de Francia: "Estoy en Polonia y es una locura. Porque es la primera vez desde 1974 que no estuve en Roland Garros, por el Covid-19, y gana una polaca".

La polaca Iga Swiatek, de 19 años, nunca había ganado un título WTA y sin embargo el fin de semana pasado conquistó el trofeo de Roland Garros. Crédito: MARTIN BUREAU / AFP

¿Cómo observa Fibak el futuro de Swiatek? "Ya todo el mundo la encuentra simpática y sonriente, pero vimos en la semifinal de dobles que tenía carácter (NdR: recibió una advertencia por lanzar raqueta). Aunque ganó el título junior en Wimbledon en 2018, ama el polvo de ladrillo y creo que puede ser su mejor superficie. Ella es fuerte en su cabeza. No tiene miedo, es valiente. Tiene un juego masculino diferente al que se ofrece en el circuito femenino. Puede dominar y convertirse en una segunda Serena (Williams). Tiene la mente y la fuerza para ello. Pero es difícil proyectarse en el tenis femenino. Mira a Jelena Ostapenko... (NdR: la letona, actual 44° del mundo, ganó Roland Garros en 2017 y desde entonces no volvió a destacarse como esas semanas en París). Cualquier cosa puede pasar, ya veremos".

Y concluyó: "Iga tiene un juego muy simple pero muy efectivo. Casi un juego para mostrar en todas las escuelas de tenis. Siempre jugaba así. La diferencia es que antes cometía muchos errores. Ahora la veo ganando rallies que antes hubiera perdido. Me sorprende mucho".

