Terence Atmane llegó al tenis por los videojuegos, es coleccionista de Pokémon, y jugará con Jannik Sinner la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati

“Tengo una de las colecciones más grandes de cartas de Pokémon en toda Europa”, dice el tenista francés Terence Atmane, que esta semana sorprendió al mundo en el Masters 1000 de Cincinnati. Llegó al cuadro principal desde la clasificación y venció a dos top 10 por primera vez en su carrera: el estadounidense Taylor Fritz (cuarto) y el danés Holger Rune (noveno). Su próximo rival será nada menos que el líder del escalafón, el italiano Jannik Sinner, en las semifinales. En menos de una semana, Atmane ya ganó más dinero (US$ 332.160) que en todo el año (US$ 310.376). Y un dato más: inició el torneo como 136° del mundo y ya está en el top 70 gracias a sus triunfos.

El francés Terence Atmane, durante su partido de cuartos de final ante el danés Holger Rune, por los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El zurdo francés se confiesa en el podcast Ground Pass y continúa: “Soy muy de Pokémon. Y de los gatos: tengo tres”. Además, su perfil de Instagram lleva su apodo “The Magician” (“El mago”, en inglés), porque también es fanático de los trucos de cartas. “Me gustan mucho el animé y las cosas simples de la vida, como un buen café en la mañana”, añade. Y describe así su tenis: “Es realmente explosivo. Quiero encontrar la ventaja lo más temprano posible en los puntos. Soy un jugador al que le gusta tomar riesgos. Me gustan mucho las grandes atmósferas en los partidos. Y desde siempre quise jugar ante una multitud”.

Lo mejor de la victoria de Atmane ante Rune

La semana inolvidable de Atmane comenzó desde la clasificación en Cincinnati. Y aún no terminó, aunque se verá la cara con el mejor jugador del mundo, el italiano Sinner, en las semifinales. El raid tenístico del francés lo catapultará, al menos hasta el puesto 69 del ranking, el mejor de toda su carrera. Y si sortea a Sinner, jugará la primera final desde que es profesional: en las vitrinas de Atmane hay cuatro torneos challenger. Este mismo año fue campeón en Busan (Corea del Sur) y Guangzhou (China).

“No creo que haya palabras que puedan describir cómo me siento ahora mismo”, dijo Atmane después de eliminar a Rune en cuartos de final. “Es una locura, la verdad. No lo puedo creer. Estar aquí en las semifinales de un Masters 1000, entrar en el Top 100 y aún más con la victoria de esta noche; también significa mucho dinero para mí, así que será muy útil para mi carrera. Significa mucho para mí. Estoy muy emocionado por ello”, continuó, citado por la página de la ATP. Atmane hizo historia: se convirtió en el primer semifinalista francés del Masters 1000 de Cincinnati desde Richard Gasquet en 2019 y el octavo jugador con menor ranking (era 136 al comenzar la semana) en llegar a esa instancia desde que se creó este tipo de torneos.

El francés Terence Atmane, de 23 años, golpea de drive durante su partido ante el danés Holger Rune, número 9 del ranking mundial, por los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

La vida tenística de Atmane empezó casi de casualidad y gracias... ¡a los videojuegos! Lo contó el propio zurdo francés en una entrevista con el sitio oficial de la ATP: “Jugaba todo el día [al Virtua Tennis], todos los días. Un día, mi madre volvió a casa y me dijo: ‘Bueno, ya basta de videojuegos, te voy a comprar una raqueta de tenis y luego vamos a un club a probar’, dijo Atmane. “Desde entonces, nunca he dejado de jugar al tenis”, resumió.

En aquella nota, publicada en septiembre de 2023 cuando era una estrella naciente del circuito Challenger, Atmane dio más detalles de su fanatismo por Pokémon: “De pequeño, veía Pokémon en la tele. Me salió de forma natural, en el colegio y todo, la gente hablaba de estas cartas de Pokémon y eran muy famosas en todo el mundo en aquella época. Recuerdo que jugaba con mis amigos en el colegio y, de alguna manera, empecé a coleccionarlas de pequeño. Y este niño todavía conserva su colección de aquella época”, contó Atmane.

Aquel año, el tenista galo mostró a través de Instagram ese trofeo personal que son sus cartas de Pokémon. “Aquí les dejo un vistazo a una pequeña parte de mi colección de cartas Pokémon. Una colección que empezó desde la infancia y que reanudó en 2019. ¡Algunos artículos y cartas clasificadas que verán en estas fotos son completamente exclusivos! Algunas me llevó dos años encontrarlas, otras son carísimas, otras son 1/1, etc. No pude traerlas todas para enseñárselas porque mi colección se está moviendo mucho (para mantener cierta seguridad). Tengo muchas ganas de mostrarles mi colección completa algún día. En fin, les dejo que disfruten de esta publicación", escribió.

“El Mago” francés tiene como ídolo al chileno Fernando González -ex número 5 del ránking ATP y marido de la rosarina Luciana Aymar, ocho veces coronada como la mejor jugadora de hockey sobre césped del mundo- y posee el coeficiente intelectual más alto del circuito ATP: 158. “Creo que algo que me distingue del resto es el instinto. Cuando mi cerebro funciona correctamente, puedo ser peligroso porque no pienso como los demás”, dijo alguna vez. De todos modos, esa capacidad puede llegar a jugarle en contra: “Puede llevarme a tomar decisiones equivocadas porque me estreso o empiezo a pensar demasiado, pero es algo en lo que estoy trabajando y creo que puede convertirse en un arma en el circuito”, contó “El Mago”.