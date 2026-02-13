Tomás Etcheverry venció a Tabilo y avanzó a las semifinales del Argentina Open por primera vez: “La tercera fue la vencida”

El ATP 250 de Buenos Aires ya tiene definido a su primer semifinalista argentino. Mostrando un rendimiento que fue de menos a más, Tomás Etcheverry venció a Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y seis minutos de juego para situarse entre los mejores cuatro de la competencia por primera vez en su carrera, tras dos intentos fallidos en 2023 y 2024.

El encuentro comenzó con el chileno mejor plantado dentro del court Gullermo Vilas. Rápidamente supo aprovechar los errores no forzados de Etcheverry, al que le costaba darle dirección a las pelotas. Le quebró el saque en el segundo juego y más tarde confirmó la rotura para ponerse 3-0 arriba.Tabilo apuntaba a jugar puntos más cortos y castigaba más con su drive que con su revés.

Tomas Etcheverry se sobrepuso a un mal comienzo Sergio Llamera

Tabilo se mostró muy firme con sus dropshots y siempre estaba bien ubicado cada vez que su rival intentaba atacarlo a su revés. En el sexto game, el N° 71 del mundo volvió a quebrarle el servicio al argentino, que no encontraba la forma de lastimarlo, y al siguiente juego cerró el primer parcial a su favor por 6-1 en solamente 36 minutos de juego.

Luego de irse al vestuario por unos minutos, Etcheverry mostró una imagen diferente en el inicio del segundo set. Mantuvo su saque con facilidad y logró quebrar por primera vez en el partido. Sin embargo, el chileno recuperó su nivel en el tercer game para romperle el servicio a su rival, que se mostró más tensionado con la responsabilidad de ganar su juego para alejarse en el marcador.

Tabilo comenzó a cometer varios errores no forzados y sus dropshots no estaban siendo tan eficaces como en el primer set. Mostrando una mayor agresividad, el argentino volvió a quebrar en el cuarto game y ratificó el quiebre minutos más tarde para ponerse 4-1. A partir de ese momento, ambos jugadores se mostraron sin fisuras en su saque y, en el noveno juego, Etcheverry logró cerrar el parcial a su favor por 6-3.

🔥 Roaring Back 🔥



Etcheverry coming up clutch in the 2nd set vs Tabilo#ArgOpen2026 pic.twitter.com/yOEauHnh0C — Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2026

El set decisivo comenzó con los dos tenistas manteniendo sus games de saque con facilidad. El argentino continuaba mostrando una buena versión de su tenis y sostenía su agresividad, pero le costaba lastimar a su rival que no le daba opciones cada vez que le pegaba con su drive.

No obstante, en el noveno game, Etcheverry consiguió quebrar el servicio de Tabilo después de ejecutar un tiro ganador de revés paralelo cuando su rival fue a definir el punto a la red. A la hora de cerrar el partido, al argentino no le tembló el pulso y, luego de un peloteo largo, concretó su segundo match point y certificó su pase a semifinales.

“El primer set fue muy rápido. No estaba jugando mi mejor tenis y la ayuda de la gente me ayudó a salir del pozo. Me empecé a sentir cada vez mejor y el tercero fue una locura”, destacó después del partido.

De esta forma, Etcheverry jugará por primera vez las semifinales del Argentina Open. Otras dos veces había llegado a cuartos de final: en 2023 había caído ante Cameron Norrie en tres parciales, mientras que en el 2024 debió retirarse al comienzo del tercer set tras sufrir un desgarro en su pierna durante el encuentro ante Nicolás Jarry. El año pasado cayó en primera ronda.

“La tercera fue la vencida. Al final se me terminó dando y estoy feliz de estar en semifinales en casa. Ojalá seamos todos argentinos el domingo y la copa se quede en casa”, remarcó el platense, que enfrentará al ganador del duelo entre Francisco Cerúndolo y Vit Kopriva.