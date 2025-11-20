Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff, por la Copa Davis, en vivo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 13 (hora de la Argentina) sostendrán el platense Tomás Martín Etcheverry y el alemán Jan-Lennard Struff. El encuentro marca el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Davis entre albicelestes y germanos, en el marco del Final 8 por la ensaladera de plata que se jugará hasta el domingo en Bologna (Italia). El equipo argentino, dirigido por Javier Frana, busca la primera semifinal desde 2016, cuando se quedó con el título.