Tras la ausencia de Juanma Cerúndolo, otro golpe para el Córdoba Open: se bajó Dominc Thiem, lesionado

Finalizada la gira australiana, el circuito masculino se abre en tres frentes distintos: en los torneos de Montpellier (Francia) y Pune (India), y en el arranque de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, en Córdoba. La cuarta edición del certamen que se disputa desde este lunes en el Polo Deportivo Kempes sufrió, en pocas horas, dos bajas de mucho peso: a la del campeón defensor, Juan Manuel Cerúndolo, por un desgarro, se sumó la del austríaco Dominic Thiem, por una lesión en la mano derecha.

“Lo siento mucho, pero tengo que anunciar mi salida del ATP de Córdoba. En los últimos días sufrí una lesión menor entre mis nudillos, un esguince en mis ligamentos. Lo positivo es que están perfectamente bien, pero siento mucho dolor en la mano y también la falta de práctica, así que tengo que bajarme. Estoy muy triste, pero voy a volver cuando esté al 100%. Muchas gracias por la gran y cálida bienvenida que tuve en Córdoba”, comunicó Thiem, campeón del US Open 2020 y actual 37° del ranking, en las redes sociales del certamen.

Thiem lleva un largo período sin competir. De hecho su último partido fue en junio pasado, en el ATP de Mallorca, donde tuvo que retirarse en un partido ante el francés Adrian Mannarino por los dolores que padecía en la muñeca derecha. Exnúmero 3 del mundo, sigue lidiando con las molestias en la zona. Este año se había bajado del Australian Open con la intención de empezar a competir en buenas condiciones sobre el polvo de ladrillo sudamericano.

Thiem era el segundo favorito del torneo cordobés y tenía previsto debutar en la segunda ronda ante el vencedor del duelo entre el platense Tomás Etcheverry y el chileno Nicolás Jarry. Ahora, ante su ausencia, su lugar será ocupado por un perdedor afortunado. Se verá si el tenista europeo compite la semana próxima en Buenos Aires, donde está inscripto.

El revés a una mano de Dominic Thiem en Córdoba; el austríaco se entrenó, sintió dolores en la mano derecha y se bajó del torneo. Córdoba Open

En abril del año pasado, algunos meses después de ganar el US Open, Thiem confesó estar padeciendo problemas anímicos por no saber cómo gestionar sus emociones después de haber alcanzado el objetivo por el que luchó durante quince años. “Perseguí el gran objetivo [NdR: ganar un Grand Slam] durante quince años sin mirar a la izquierda ni a la derecha. Lo logré, en circunstancias extrañas [debido a la falta de público], pero eso no es tan importante para mí. En cierto modo, algunas cosas quedaron en el camino: la vida privada, lidiar con otras cosas, ampliar tus horizontes. Tienes que hacer algo por tu cabeza, por tu cerebro. Solo había tenis. Quiero cambiar eso un poco”, reconoció Thiem, en un reportaje concedido al periódico austriaco Der Standard, con sede en Viena. Todavía busca recuperar las buenas sensaciones.