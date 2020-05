El tenista egipcio Youssef Hossam, de 21 años, fue castigado de por vida por arreglo de partidos.

El arreglo de partidos y las apuestas son un gravísimo problema dentro del mundo del tenis. La corrupción en el deporte de las raquetas no es nueva, claro, pero no da tregua. Además, la Unidad de Integridad del Tenis, el organismo creado en 2008 para intentar cortar los "amaños", advirtió que en el primer trimestre de esta temporada aumentaron las "alertas" de partidos sospechados en comparación con el mismo período en 2019. Y se teme, además, que las limitaciones generadas por la cancelación de la actividad debido al coronavirus, potencie estas acciones oscuras. Pero en las últimas horas, la TIU comunicó una sanción de por vida para un jugador egipcio muy joven (Youssef Hossam, de 21 años) cuyo hermano (Karim) ya había recibido la misma sanción. Es decir, una familia de tenistas arruinada por los actos "corruptos".

Youssef Hossam, ganador de nueve trofeos de Futures (la tercera categoría del tenis profesional), primer egipcio en el Top 10 junior de la ITF y 291° del ranking mundial de la ATP en diciembre de 2017, fue "expulsado" para siempre del tenis por cometer "21 violaciones de las reglas anticorrupción". Según el comunicado de la TIU, "una investigación estableció que durante un período de cuatro años, entre 2015 y 2019, Hossam conspiró con otras partes para llevar a cabo una extensa campaña de corrupción relacionada con las apuestas en los niveles más bajos del tenis profesional".

Algunas de las 21 infracciones cometidas por Hossam, según la TIU, fueron ocho casos de arreglos de partidos, solicitar dos veces a otros jugadores que "no hagan el mejor esfuerzo" durante sus encuentros y no informar tres acercamientos corruptos a la TIU, acción que también es penada. Hossam ganó, según los registros de la ATP, 56.915 dólares en premios por partidos y posee únicamente cuatro encuentros en el máximo nivel. Ya había sido suspendido provisoriamente desde mayo de 2019, pero la oficial independiente de Audiencias Anticorrupción, Jane Mulcahy (la misma que actuó en la reducción de la sanción del argentino Nicolás Kicker), determinó la sanción de por vida luego de una audiencia realizada en Londres en marzo pasado.

Karim Hossam, hermano de Youssef, en pocos días cumplirá 26 años y llegó a ser 337° de singles de la ATP en diciembre de 2013. En mayo de 2018 también fue expulsado del tenis y multado con 15.000 dólares por cometer "delitos de arreglos de partidos". Fue encontrado culpable de 16 casos de corrupción en un período de cinco años, entre 2013 y 2017, en torneos Futures. En su momento, el caso de Karim hizo mucho ruido porque registraba muy buenos resultados a nivel junior y era considerado uno de los más destacados de África. Es más, la cadena BBC hizo un informe al respecto y lo describió como un "prodigio".

"Fue dentro de una modesta habitación de hotel en Túnez en junio de 2017 que la carrera de tenis de Karim Hossam comenzó a desmoronarse. Enfrente del joven se sentaron dos ex detectives de la policía británica. Eran investigadores de la TIU y sospechaban que Karim había estado arreglando partidos. En una serie de entrevistas durante seis meses, reveló cómo cuatro años antes se había convertido en parte de una de las mayores redes de arreglos de partidos en el tenis", publicó, en febrero de 2019, BBC.com.

Karim Hossam, hermano de Youssef, llegó a ser 337° de la ATP en 2013 y también fue sancionado de por vida.

La historia comenzó en 2013, en el torneo del balneario egipcio Sharm el-Sheikh, cuando un tenista se le acercó y le pidió perder un partido a cambio de mil dólares. Hossam narró en la BBC que ese mismo tenista ya se le había acercado ofreciéndole un soborno en el ATP de Doha, unos meses antes (debía dejarse perder el primer set ante el francés Richard Gasquet a cambio de US$ 1000), pero no había aceptado. Pero aquel día en su país sí lo hizo. "Quería intentarlo porque nunca antes lo había hecho. Pensé que el tipo realmente me mentía. No sabía que existían las apuestas", expresó Hossam, que luego del match arreglado fue a una sucursal local de Western Union para cobrar el dinero.

Tras su acto corrupto, Hossam no pudo guardárselo y se lo contó a su padre, quien había ayudado a financiar su carrera y se enfureció al escucharlo: "Estás arruinando tu vida". Después de ese primer arreglo, Hossam intentó por un tiempo evitar volver a hacerlo, pero también pensó que "si tuviera más dinero" sería más fácil avanzar en su carrera y continuó recibiendo dinero para perder. No sólo eso: empezó a actuar como intermediario entre jugadores y apostadores. En junio de 2017, las autoridades de la TIU lo alcanzaron.

"Necesitaba dinero. No podía permitirme jugar con mi papá teniéndome que pagar la carrera, porque además él también tiene que pagar por mi hermano", declaró Karim ante la TIU. Pero hoy, su hermano, Youssef, sufre el mismo final.