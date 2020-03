Nicolás Kicker, en su época de jugar activo en el circuito ATP

El tenista argentino Nicolás Kicker (27 años), sancionado en 2018 tras haber sido declarado culpable de arreglo de partidos por la Unidad de Integridad del Tenis, podrá volver a competir el 23 de enero de 2021, luego de que la TIU le redujera cuatro meses el castigo inicial (se cumplía el 24 de mayo de 2021; además, recibió una multa económica de US$ 25.000). En un primer momento y aturdido por lo que atravesaba, Kicker dijo ser inocente y evaluó recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y apelar, pero entendió que estaba faltando a la verdad, las pruebas en su contra eran contundentes y así fue como finalmente r econoció su culpabilidad y colaboró con la TIU. "Estamos vivos. Se terminó la incertidumbre. Ya sabe cuándo podrá jugar", le dijeron a LA NACION desde el entorno del jugador.

Kicker, que el 16 de agosto cumplirá 28 años, se ilusionaba con una reducción mayor de la pena, pero de todos modos sintió alivio por conocer una fecha concreta en la que podrá reaparecer en el circuito. ¿Dónde? Depende. Si recibe invitaciones de los torneos, tendrá esos desafíos. Caso contrario deberá disputar las clasificaciones de los Futures, la tercera categoría del tenis profesional.

Kicker aceptó, siendo 171° del ranking, dejarse perder ante el ecuatoriano Giovanni Lapentti por 2-6, 6-2 y 7-5, en la primera ronda del Challenger de Barranquilla 2015. En ese momento representaba el costado más austero del tenis y tenía limitaciones para desarrollarse. Pero ello no justificó su error, claro. Él mismo lo reconoció tiempo después y accedió a participar de un video educacional que la TIU les muestra a los juniors. "Me arruiné la carrera", fue uno de los mensajes del jugador nacido en Merlo en un video filmado en febrero de 2019 en Buenos Aires, pero hecho público en enero pasado.

Kicker en el video que realizó con la TIU, reconociendo su culpabilidad por arreglo de partidos. Crédito: Captura de video

"Obviamente que cuando estaba 190 o 200 me costaba mucho, seguía dependiendo de mis padres, me tenía que pagar entrenadores y me costaba mucho, no quería depender más de ellos. La primera vez que esta persona [el apostador] me contactó fue vía Facebook, me dijo que me quería sponsorear, que me quería dar plata por mes, un auto para moverme por Buenos Aires, pero cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y quería que yo venda un partido con ellos. En ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y yo decidí aceptar", contó Kicker, que llegó a ser 78° del ranking ATP en junio de 2017.

De la camada 1992, la misma de Diego Schwartzman, Federico Coria, Agustín Velotti, Renzo Olivo y Andrea Collarini, entre otros argentinos, Kicker se mantiene activo desde que recibió la sanción. Se entrena diariamente y tuvo ensayos de tenis, por ejemplo, con Schwartzman, el uruguayo Pablo Cuevas y otros argentinos integrantes del equipo de Copa Davis.

El 10 de febrero de 2019, LA NACION publicó un reportaje con Marco Trungelliti, en el que el tenista confesó cómo había rechazado un intento de soborno ante una red que arreglaba partidos y apostaba. El testimonio del santiagueño ante la TIU generó el cruce de números telefónicos en la base de datos del organismo que lucha contra la corrupción en el tenis y lo terminó llevando a una posición que -según su palabra- no esperaba cuando hizo la denuncia. La TIU quiso que Trungelliti prestara declaración en los juicios a tres compatriotas investigados por diversas irregularidades: Kicker, Coria y Patricio Heras. Al tiempo, Kicker fue sancionado, Coria fue suspendido por dos meses y multado con 5000 dólares por no haber reportado que le ofrecieron arreglar partidos en el Future de Sassuolo en 2015 y Heras fue castigado con una suspensión de tres años y una multa de 25.000 dólares por haber arreglado un partido en el Challenger de Barranquilla, en 2015.