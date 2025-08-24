US Open 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo inicia el US Open 2025, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2 y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones, sobresalen las presentaciones del estadounidense Ben Shelton (6°) ante el peruano Ignacio Buse en el primer turno del estadio Arthur Ashe; y del serbio Novak Djokovic (7°) contra el norteamericano Learner Tien a las 19 en el mismo escenario. Además, Taylor Fritz (4°) choca con su compatriota Emilio Nava desde no antes de las 13 en la cancha Louis Armstrong.

El argentino Camilo Ugo Carabelli se enfrenta a su compatriota Tomás Etcheverry en la primera ronda DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También hay duelo de tenistas argentinos con Camilo Ugo Carabelli vs. Tomás Etcheverry desde no antes de las 15 en el Court 10. En el Court 11, Mariano Navone cierra la jornada contra el local Marcos Giron desde no antes de las 20.

Los otros jugadores albicelestes en el cuadro son Francisco Cerúndolo (19°), quien debutará vs. el italiano Matteo Arnaldi; Sebastián Báez (40°), cuyo primer rival será el sudafricano Lloyd Harris; Francisco Comesaña (54°), que en la primera ronda chocará con el estadounidense Alex Michelsen (28°); y Federico Gómez (206°), quien se presentará contra Jack Drapper (5°).

Cuadro del torneo masculino del US Open 2025

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2025 US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2025 US Open

En el campeonato de mujeres, se presenta la campeona defensora y máxima favorita al título porque es la principal preclasificada, la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) contra la suiza Rebeka Masarova desde no antes de las 14 en el estadio Arthur Ashe. En el mismo escenario, pero desde no antes de la 21, la norteamericana Jessica Pegula (4ª) se mide contra la egipcia Mayar Sherif.

En el Louis Armstrong, en tanto, la italiana Jasmine Paolini (7ª) se enfrenta a la australiana Destanee Aiava desde no antes de las 19; y la estadounidense Emma Navarro (10ª) se presenta desde no antes de las 15 vs. la china Yafan Wang en el Grandstand. La única argentina en el cuadro principal es Solana Sierra (75ª) y se medirá vs. la rumana Sorana Cirstea (54ª).

Cuadro del torneo femenino del US Open 2025

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2025 US Open

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2025

Tabla de campeones

Torneo masculino

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

Torneo femenino