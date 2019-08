Crédito: USA Today

NUEVA YORK (AP).- A sus precoces 15 años, no hay margen en contra que la asuste. Lo confirmó en su debut anoche en el US Open, de manera idéntica a lo que había hecho en Wimbledon el mes pasado. Mientras sus padres saltaban emocionados en sus asientos de primera fila y un ruidoso público local la respaldaba en el estadio Louis Armstrong, Cori "Coco" Gauff estaba perdiendo por un set y un quiebre. Quedó otra vez un quiebre abajo en el tercer set, pero terminó derrotando por 3-6, 6-2, 6-4 a la rusa Anastasia Potapova. "Traté de calmarme", dijo Gauff. "Tenía un pie afuera", añadió.

Y vaya que lo tuvo. Pero con la personalidad con la que levantó pelotas de partido en la Cancha Central del All England Club en su vibrante marcha a los octavos de final de Wimbledon, Gauff no claudicó. A todo esto, su padre y madre celebraron cada punto obtenido por su hija. "Creo que les voy a causar un infarto, especialmente a mi mami", dijo Gauff.

Más allá de la potencia de su saque y la calidad de sus golpes, la estadounidense exhibe una notable habilidad para hacer ajustes en pleno partidos y buscar soluciones para ganarle a rivales de mayor edad. Gauff era la 313° del ranking cuando recibió la invitación de wildcard para la fase previa de Wimbledon, y procedió a convertirse en la jugadora más joven en sortear esas rondas preliminares en el prestigioso torneo para competir por primera vez en un Grand Slam.

Luego de vencer a Venus Williams en la primera rueda, a una semifinalista de Wimbledon 2017 en la segunda, Gauff alcanzó la segunda semana hasta que su sorpresiva marcha fue frenada por Simona Halep.

Fue lo que persuadió a la Asociación Estadounidense de Tenis para expedirle un wildcard que le permite participar en este torneo. Pero hay cosas que son nuevas para la número 140 del ranking. Cuando se le preguntó sobre el próximo partido, no tenía idea clara sobre el día.

La respuesta, desde luego, es el jueves, ya que los jugadores se alternan días en la primera semana en un grande. Hay que entenderla, ya que este es apenas su segundo Grand Slam con los adultos. "Sigo acostumbrada a los juniors", dijo Gauff. "Se me olvidó que tengo el día libre", agregó.

Age Elegibility Rule: solo tres invitaciones

La organización del US Open decidió desentenderse de la "Age Elegibility Rule", la norma del circuito femenino por la que una jugadora de 15 años no puede aceptar más de tres invitaciones para los torneos. "Coco" ya aprovechó la regla para jugar en las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon, de modo que teóricamente no podría competir ahora en Nueva York. Sin embargo, el último Grand Slam del año se agarra a la singularidad de los torneos grandes para marcar sus propias reglas y quiere aprovechar el potencial de Gauff frente al público estadounidense.