US Open: Federico Coria habla de su estreno en la Copa Davis frente a Bielorrusia

Poco más de una hora y media duró el paso de Federico Coria por el US Open. El tenista rosarino se despidió con una derrota ante el francés Gaël Monfils, 17° favorito, por 6-3, 6-2 y 6-2, y así cerró la gira estadounidense sobre cemento, antes de sumarse al equipo argentino que se enfrentará con Bielorrusia en poco más de dos semanas por la Copa Davis en Buenos Aires.

Coria, 62 del ranking mundial, poco pudo hacer ante el talento del experimentado francés, que recuperó la confianza en las últimas semanas. El primer set fue parejo hasta que Monfils, ahora 20° del mundo, ajustó su juego y comenzó a disparar un arsenal de tiros ganadores que dejó sin posibilidades al argentino.

Coria, en su encuentro frente a Gael Monfils por la primera ronda del US Open TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Es un jugador muy completo, que saca muy duro, y yo no me pude adaptar a su juego ni a las condiciones. La cancha es muy rápida, pero no es excusa. Me sentí muy incómodo, muy presionado por sus tiros, pero tengo que seguir aprendiendo de jugar contra este tipo de rivales: Raonic, en Australia; Berrettini, en Roland Garros... Creo que tengo que mejorar, porque con los tres perdí por un score similar y creo que podría hacer algo más. Jugar contra este tipo de rivales te hace crecer y mejorar”, evaluó el hermano menor de Guillermo Coria.

Este martes, LA NACION anticipó el equipo que jugará en poco más de dos semanas, y Fede Coria aceptó su presencia. “Gracias a Dios voy a estar en el equipo de Copa Davis. Desde que me enteré de que Fede Delbonis no iba a jugar sentí que tenía más posibilidades de ser convocado. Invertí mucho para traer a mi cuerpo técnico completo a la gira norteamericana para llegar de la mejor manera. De ahora en más me enfocaré de lleno para estar a pleno, tanto si me toca jugar como si no, porque creo que va a ser algo increíble y ojalá podamos lograr el ascenso”, expresó Fede Coria en declaraciones a LA NACION sobre su primera convocatoria al equipo nacional. Argentina buscará subir al playoff de ingreso al Grupo Mundial, para lo cual se enfrentará con Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en polvo de ladrillo y posiblemente con un aforo del 30 por ciento.

Ante una multitud: en Flushing Meadows se juega a estadio lleno ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y también se refirió a Ilya Ivashka, el principal jugador bielorruso. “Lo vi en Winston Salem, zafó un partido muy complicado con Cilic, agarró mucha confianza a partir de ahí. Viene teniendo un año increíble, en polvo de ladrillo le ganó a Zverev, lo tuvo a maltraer a Rafa en Barcelona. Viene haciendo las cosas bien, pero nosotros tenemos al Peque, que en polvo es una roca, y aparte con gente, tenemos confianza en ganarles a Ivashka o Gerasimov, o el que llegue. Tanto Diego, Guido o yo creo que tenemos posibilidades de vencerlos”.

Conforme con lo hecho en lo que va de 2021, Coria declaró: “Los objetivos que teníamos con el Gringo (Andrés Schneiter, su entrenador) ya los alcanzamos. Estamos muy contentos, ahora después de alcanzar la final en Bastad cambiamos un poco porque sacamos más puntos de lo que buscábamos, y uno quiere seguir creciendo, quiere más. Quiero mejorar en esta superficie. El objetivo es crecer, seguir adaptándome a este nivel, volviéndome cada día más sólido, y si se puede mejorar el ranking, mejor. Yo siento que el nivel está muy parejo, lo vemos todas las semanas”.

"Quiero mejorar en esta superficie. El objetivo es crecer, seguir adaptándome a este nivel", destacó Coria ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Previamente, Federico Delbonis, 47° del ranking mundial, perdió en el estadio Louis Armstrong con el canadiense Denis Shapovalov por 6-2, 6-2 y 6-3. El número 10 del mundo se mostró intratable con el servicio, con el que ganó el 90 por ciento de los puntos, y no permitió siquiera un break-point en 1 hora y 50 minutos de duelo.

“Fue un partido que se jugaba a dos o tres bolas, y yo no pude hacerlo jugar un poco más. Tampoco hubo muchos peloteos, estuvo muy fino con su saque, eso le dio mucha confianza. Se hizo difícil, porque su juego se adapta perfectamente a esta cancha”, aceptó Delbonis. El zurdo de Azul, que no volvió a jugar la Copa Davis después de la consagración en Zagreb en 2016, descansará unos días y luego jugará el ATP de San Diego y el Masters 1000 de Indian Wells.