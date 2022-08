US Open: la bielorrusa Victoria Azarenka fue excluida de un evento a beneficio de Ucrania

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sacudido al mundo y sus relaciones internacionales con el gobierno de Vladimir Putin, y el ámbito del tenis no ha sido la excepción. Los bombardeos efectuados por el ejército ruso han movilizado al mundo occidental a ofrecer ayuda y donaciones hacia los damnificados, como será el caso de Tennis Plays for Peace (el tenis juega por la paz), una exhibición organizada por la Asociación Estadounidense de Tenis (USTA) en la antesala del US Open que contará con la presencia de estrellas del pasado y presente, como John McEnroe, Iga Swiatek, Coco Gauff, Carlos Alcaraz y Rafael Nadal. Sin embargo, el evento entró en un conflicto por la participación de la ex número 1 del mundo, Victoria Azarenka, que debió retirarse del mismo.

El problema surgió después de que “Vika” fue anunciada como una de las participantes, cuando algunas colegas, entre ella la ucraniana Marta Kostyuk expresaron su indignación por la presencia en un evento de ayuda humanitaria para su país (que además se celebra en el día de la independencia ucraniana) de una tenista de Bielorrusia, país que tiene relaciones muy estrechas con el Kremlin y que está siendo usado como escenario para librar la guerra. “Nadie les preguntó a los jugadores ucranianos si estarían bien para ver a los tenistas de Rusia o Bielorrusia allí”, señaló la actual número 74 del ranking WTA. “No jugaré si participan jugadores de países agresores”, agregó.

La ucraniana Marta Kostyuk puso el grito en el cielo cuando se enteró que Victoria Azarenka, bielorrusa, participaría de una exhibición a beneficio de los afectados por la guerra en su país

Como resultado de este y otros reclamos, la USTA emitió un comunicado este miércoles en el que confirmó que Azarenka no será parte de la exhibición: “En las últimas 24 horas, después de una cuidadosa reflexión y diálogo con todas las partes involucradas, Victoria Azarenka no participará en la exhibición Tennis Plays for Peace esta noche”, resolvió la máxima autoridad del tenis estadounidense. “‘Vika’ es una fuerte líder y apreciamos su disposición de participar. Dadas las sensibilidades de los jugadores ucranianos, y el conflicto actual, creemos que este es el paso correcto para nosotros”.

La medida llega en un contexto de fuertes determinaciones de los organismos reguladores del tenis hacia los tenistas procedentes de Rusia y Bielorrusia. En la actualidad, los profesionales de dichos países, entre los que está el actual líder del ranking ATP Daniil Medvedev, pueden competir en la gran mayoría de los torneos sin representar a sus respectivas naciones, con la notable excepción de Wimbledon, que directamente les cerró la puerta a su participación. En repudio a esta resolución, tanto la ATP como la WTA decidieron que el torneo no otorgara puntos por el rendimiento de los tenistas.

Azarenka se reincorporó al circuito en la gira norteamericana, después de que se le negara la participación en Wimbledon junto al resto de las raquetas rusas y bielorrusas

En particular, Azarenka fue noticia en marzo pasado por romper en llanto en medio de un partido en Indian Wells como consecuencia de su posición pública en contra de la invasión: “Es doloroso ver cómo tanta gente inocente ha sido afectada y continúa siendo afectada por la violencia”, declaró después del encuentro, en el que fue derrotada por la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-4. En un comunicado, expresó su desacuerdo: “Estoy desolada por las acciones que han tenido lugar en los últimos días ante y en Ucrania. Desde mi infancia siempre he visto cómo la gente bielorrusa y ucraniana, al igual que ambas naciones, se han apoyado las unas a las otras. Es difícil ser testigo de la violenta separación que tiene lugar ahora mismo, en vez de apoyar y mostrar compasión el uno por el otro. Mi corazón está con todos los afectados directamente por esta guerra que está causando tanto dolor para muchos. Deseo que haya paz y que la guerra finalice”.

La bielorrusa, que alcanzó la cima del ranking en 2012, pero que actualmente ocupa el puesto número 26, buscará destacarse en el US Open este año, después de alcanzar tres definiciones sin quedarse con el último Grand Slam de la temporada. Ella alcanzó esa instancia en 2012 y en 2013 (Serena Williams la venció en ambas ocasiones) y 2020 (cayó ante Naomi Osaka). En su palmarés ostenta 21 títulos, incluidas dos conquistas en el Australian Open en 2012 y 2013.