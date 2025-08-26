US Open: Jannik Sinner ganó con contundencia y Solana Sierra perdió en el debut

Solana Sierra, de 21 años y 74ª en el ranking mundial, se despidió en la primera rueda del US Open, el último torneo de Grand Slam de la temporada: la marplatense cayó por 7-5 y 6-0 ante la rumana Sorana Cirstea (57ª), 14 años mayor, en su segunda participación consecutiva en Flushing Meadows que culmina en el debut.

En el primer parcial cada una defendió su servicio con cierta comodidad hasta el décimo game, cuando la argentina resistió bajo presión para salvar el saque tras estar en desventaja. Pero no logró llevar el juego al tie break, ya que una doble falta y un par de errores no forzados le dieron la posibilidad a la rumana de tener su primer set point. Y en el peloteo, un tiro de Sierra pegó en la red y cayó de su lado. Una mala señal.

Solana Sierra se despidió en la ronda inicial del US Open, como en 2024; esta vez la venció la rumana Sorana Cirstea, de 35 años. KIRILL KUDRYAVTSEV� - AFP�

El segundo set comenzó cuesta arriba demasiado pronto para la argentina, que volvió a ceder el servicio y a perder eficacia en sus golpes ante una rival experimentada. Tuvo una posibilidad de quiebre en el 0-2, el game en el que su adversaria se mostró más vulnerable, pero la dejó pasar. Y Cirstea reaccionó. Para peor, Solana volvió a entregar el servicio y quedó 0-4. Eso la desmoronó casi por completo. A tal punto que, pocos minutos después, finalizó su participación en el certamen sin siquiera sumar en ese set.

Sierra dio el gran salto en el circuito con su llegada a los octavos de final de Wimbledon, tras ingresar al cuadro principal como lucky loser. Tras esa gran actuación, la marplatense llegó en la misma condición al WTA 1000 de Cincinnati, donde cayó en el estreno, y quedó eliminada en los octavos de final de Cleveland, en una ajustada definición. Su ascenso en el ranking le permitió ingresar directamente al cuadro principal de este Abierto de Estados Unidos. Pero le duró muy poco la ilusión.

Compacto de Solana Sierra vs. Sorana Cirstea

La rival de Cirstea en la siguiente instancia será la checa Karolina Muchova (13ª), que eliminó el lunes a la ex número 1 del mundo Venus Williams. La estadounidense había recibido una invitación para estar en el torneo a los 45 años, un mes después de regresar al circuito sin interés de jugar con regularidad. No obstante, la europea necesitó tres sets para doblegarla.

Sólida victoria de Sinner

En su debut en el US Open, después abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati frente al español Carlos Alcaraz el 18 de este mes porque “estaba enfermo” y de retirarse del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, que comenzó al día siguiente, el italiano Jannik Sinner lució recuperado este martes y concretó una sólida victoria, por 6-1, 6-1 y 6-2, sobre el checo Vit Kopriva (89°), en una hora y 39 minutos.

Sinner no dio indicios del malestar que lo aquejó en la final de la que desertó ante Carlos Alcaraz; su próximo rival será el australiano Alexei Popyrin. TIMOTHY A. CLARY - AFP

“Obviamente, estoy muy feliz de estar sano de nuevo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para estar en la mejor forma posible aquí, aunque no esté todavía al ciento por ciento”, fueron las primeras palabras del campeón defensor y número 1 del mundo.

Sinner tuvo tiempo extra para recuperarse gracias a que los partidos de la primera rueda ahora están repartidos en tres días, debido a que el certamen pasó a comenzar un domingo. Intenta unirse al australiano Rod Laver, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic en el grupo de hombres que alcanzaron las finales de los cuatro campeonatos de Grand Slam en un mismo año en la era abierta (profesional), que se inició en 1968. En esta temporada ganó Australia y Wimbledon y cayó en la definición de Roland Garros.

22-match winning streak at hardcourt Grand Slams 🤯



Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

El italiano llevaba 26 triunfos consecutivos en canchas duras antes de perder por abandono la final de Cincinnati, y suma 22 en esa superficie en certámenes de Grand Slam. Intentará extender la serie cuando se enfrente con el australiano Alexei Popyrin (36º), que superó este martes al finlandés Emil Ruusuvuori (752°) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-3).