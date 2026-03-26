Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

El torneo individual masculino del Masters 1000 de Miami 2026, que se desarrolla en el Hard Rock Stadium, se encuentra en los cuartos de final, instancia de la que ya decantaron dos semifinalistas y restan otros tantos que se definen este jueves.

La ronda de ocho jugadores comenzó el miércoles con victorias de Jiri Lehecka (21°) y Arthur Fils (28°), quienes se cruzarán en la siguiente etapa. El checo superó al español Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5 mientras que el francés hizo lo propio vs. el estadounidense Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6) en un partidazo.

En la parte baja del cuadro, los dos semifinalistas se conocen con los duelos que protagonizan el argentino Francisco Cerúndolo (18°) vs. el alemán Alexander Zverev (3°) y el norteamericano Frances Tiafoe (19°) vs. el italiano Jannik Sinner (2°), el máximo favorito al título desde la eliminación de Carlos Alcaraz (1°).

Cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026

Jiri Lehecka (21°) a Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5.

a Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5. Arthur Fils (28°) a Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6).

a Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6). Francisco Cerúndolo (18°) vs. Alexander Zverev (3°) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 20 en el estadio principal.

Frances Tiafoe (19°) vs. Jannik Sinner (2°) - Jueves 26 de marzo a las 14 en el estadio principal.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

Jiri Lehecka (21°) vs. Arthur Fils (28°).

Francisco Cerúndolo (18°) o Alexander Zverev (3°) vs. Frances Tiafoe (19°) o Jannik Sinner (2°).

El cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Miami

Todos los partidos del Masters 1000 de Miami se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami