Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

Jiri Lehecka y Arthur Fils ganaron en cuartos de final y están entre los cuatro mejores; este jueves se completa la etapa con dos partidos
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El torneo individual masculino del Masters 1000 de Miami 2026, que se desarrolla en el Hard Rock Stadium, se encuentra en los cuartos de final, instancia de la que ya decantaron dos semifinalistas y restan otros tantos que se definen este jueves.
La ronda de ocho jugadores comenzó el miércoles con victorias de Jiri Lehecka (21°) y Arthur Fils (28°), quienes se cruzarán en la siguiente etapa. El checo superó al español Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5 mientras que el francés hizo lo propio vs. el estadounidense Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6) en un partidazo.
En la parte baja del cuadro, los dos semifinalistas se conocen con los duelos que protagonizan el argentino Francisco Cerúndolo (18°) vs. el alemán Alexander Zverev (3°) y el norteamericano Frances Tiafoe (19°) vs. el italiano Jannik Sinner (2°), el máximo favorito al título desde la eliminación de Carlos Alcaraz (1°).
Cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026
- Jiri Lehecka (21°) a Martín Landaluce (Q) por 7-6 (1) y 7-5.
- Arthur Fils (28°) a Tommy Paul (22°) por 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6).
- Francisco Cerúndolo (18°) vs. Alexander Zverev (3°) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 20 en el estadio principal.
- Frances Tiafoe (19°) vs. Jannik Sinner (2°) - Jueves 26 de marzo a las 14 en el estadio principal.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Semifinales del Masters 1000 de Miami 2026
- Jiri Lehecka (21°) vs. Arthur Fils (28°).
- Francisco Cerúndolo (18°) o Alexander Zverev (3°) vs. Frances Tiafoe (19°) o Jannik Sinner (2°).
Todos los partidos del Masters 1000 de Miami se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
- Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6
- Roger Federer (Suiza) - 5
- Pete Sampras (Estados Unidos) - 3
- Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2
- Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) /Jakub Mensik (República Checa) - 1
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