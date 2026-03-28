Así quedó conformada la final masculina del Masters 1000 de Miami 2026

Jiri Lehecka y Jannik Sinner superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en la definición del Miami Open
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Este viernes se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del Masters 1000 de Miami 2026, el segundo torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Jiri Lehecka y Jannik Sinner. El enfrentamiento se disputa este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino).
El primero en conseguir su boleto a la definición fue el checo Lehecka (22° del ranking ATP). Lo hizo tras derrotar sin inconvenientes al francés Arthur Fils (31°) por un doble 6-2. Es la primera vez que se mete en la final de un certamen de esta magnitud, ya que su mejor actuación hasta el momento había sido en Madrid 2024, cuando quedó eliminado en semifinales. Ya se aseguró escalar ocho puestos en el escalafón mundial y, en caso de consagrarse, quedará 12°.
Posteriormente, el italiano Sinner (2°) venció al alemán Alexander Zverev (4°) por 6-3 y 7-6 (4). Lo “negativo” para él es que, aún consagrándose, no podrá superar a Carlos Alcaraz, que quedó eliminado en la segunda ronda, en lo más alto del ranking. En su vitrina acumula seis Masters 1000, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; París 2025; e Indian Wells 2026.
El camino de Lehecka hacia la final
- Primera ronda: 6-2 y 7-5 al francés Moise Kouamé (385°)
- Segunda ronda: 6-3 y 7-6 (6) al estadounidense Ethan Quinn (56°)
- Octavos de final: 6-4, 6-7 (4) y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (7°)
- Cuartos de final: 7-6 (1) y 7-5 al español Martín Landaluce (151°)
- Semifinal: 6-2 y 6-2 al francés Arthur Fils (31°)
El camino de Sinner hacia la final
- Segunda ronda: 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (76°)
- Octavos de final: 6-1 y 6-4 al francés Corentin Moutet (33°)
- Cuartos de final: 7-5 y 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen (40°)
- Semifinal: 6-3 y 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev (4°)
El historial entre Sinner y Lehecka tiene al italiano con ventaja, con tres victorias en la misma cantidad de partidos. La última vez que se vieron las caras fue en la tercera ronda de Roland Garros 2025, con triunfo de Sinner por un contundente 6-0, 6-1 y 6-2. Previamente se cruzaron en los cuartos de final del ATP 500 de Pekín 2024 (6-2 y 7-6 (6)) y el Masters 1000 de Indian Wells 2024 (6-3 y 6-3).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
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