Stanislas Wawrinka es suizo, tiene 34 años y sigue con la pasión de toda su vida: el tenis. Casi siempre a la sombra de su compatriota Roger Federer, encontró su lugar en el concierto de las raquetas, con títulos de los grandes y un revés a una mano sensacional. Horas atrás, clasificado como número 23 en el Abierto de Estados Unidos, derrotó al italiano Paolo Lorenzi por 6-4, 7-6 (11-9) y 7-6 (7-4) y se clasificó para los octavos de final. Más allá de eso, hubo un hecho que lo retrató.

Sacaba, estaba 3-3 en el tercer set, falló un tiro y el italiano se puso 15-40, a un golpe de quebrar. De pronto, Wawrinka mostró desesperación, perdió la compostura. Y no dudó en romper su raqueta con una frialdad típicamente suiza. Segundos más tarde, la regaló a un sorprendido pequeño que ocupaba una platea y no supo cómo reaccionar. Al rato, hubo una ovación en el estadio.

"Ha sido una gran batalla. Por suerte, he estuve intenso todo el partido y estoy muy satisfecho con el nivel. Quiero ir con calma, partido por partido", comentó Wawrinka, que volvió por primera vez a los octavos desde 2016, el año en que fue campeón en Flushing Meadows.

Federer está harto

Roger Federer dijo estar "harto y cansado" de que se sugiera que define los horarios del US Open, luego de que este viernes arrasara al británico Dan Evans, que tuvo poco tiempo para recuperarse del encuentro anterior. El cinco veces campeón del Abierto de Estados Unidos, que eliminó al inglés en 80 minutos con parciales de 6-2, 6-2 y 6-1, fue uno de los cinco jugadores que se beneficiaron con el jueves de descanso por mal tiempo.

Evans, por su parte, se quejó de fatiga y rigidez al volver a la cancha apenas 18 horas después de superar en cuatro sets al francés Lucas Pouille en la segunda ronda. Su partido, inicialmente pautado para el miércoles, se postergó al día siguiente por lluvia.

"Me ha pasado, entiendo de qué habla", dijo Federer en la rueda de prensa tras el triunfo. "Se puede sin dudas decir que el horario no lo favoreció. No es justo que yo haya jugado en cancha techada, terminar, sentarme y relajarme el día siguiente mientras él estaba batallando cuatro, tres horas con Pouille. Entonces comienza el problema. Es tenis, es entretenimiento y el show debe continuar", añadió.

Luego, el suizo rechazó categóricamente la versión de que hubiera pedido el horario del mediodía en la cancha central. "Existen preguntas sobre una preferencia, pero eso no significa: 'Roger pide, Roger tiene'. Quiero insistir con esto porque ya he escuchado esa m... con demasiada frecuencia", se enojó. "Estoy harto y cansado de esto, de que aparentemente yo tomo las decisiones. El torneo y la televisión lo hacen. Podemos dar nuestra opinión; eso es lo que hacemos", advirtió.

Schwartzman, este sábado a la tarde

Diego Schwartzman es el único tenista argentino que se mantiene en competencia en Nueva York. Jugará este sábado frente al estadounidense Tennys Sandgren en el cuarto turno del Grandstand, no antes de las 18 de Buenos Aires.

A su vez, Peque debió retirarse el viernes en dobles por una defección de su compañero, Guido Pella. "Tengo un poco de líquido en la rodilla izquierda, que no viene de este torneo sino de hace dos o tres semanas. En ese tiempo fui manejándolo con medicamentos, pero después del partido con [Pablo] Carreño Busta empecé a sentirla mucho más inestable", sostuvo Pella, que no pudo continuar, junto a Peque, frente a los australianos Matt Reid y Alex de Miñaur.