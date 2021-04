Sebastián Vignolo consideró que Pol Fernández es “el gran acierto y el gran error” de la dirigencia de Boca

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, se refirió este martes al trabajo realizado hasta el momento por la dirigencia de Boca Juniors y el Consejo de Fútbol, integrado por Raúl Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, y liderado por Juan Román Riquelme. Además, el relator deportivo consideró que los directivos deben cuidar a su máxima figura y capitán, Carlos Tevez.

Primero, Vignolo informó que los exfutbolistas consideran que el actual plantel xeneize es mejor que el que Boca tenía en ocasión de la semifinal de la Copa Libertadores de América que perdió ante Santos de Brasil. Por su parte, siempre según el “Pollo”, el entrenador Miguel Ángel Russo piensa en sentido contrario a los directivos y considera que es uno de los motivos por los que el equipo no puede alcanzar su mejor forma.

Luego, el relator deportivo desmenuzó cada una de las incorporaciones y salidas del plantel desde que llegó la nueva CD al club en diciembre de 2019, cuando Jorge Amor Ameal ganó las elecciones y se impuso al oficialista Christian Gribaudo: “Yo creo que de este consejo de fútbol el gran acierto fue Pol y el gran error fue Pol”.

La llegada del volante formado en las divisiones inferiores de la institución fue un “pleno” de Riquelme por el alto rendimiento exhibido en el recordado sprint final de la Superliga 2019-20. Sin embargo, el ex Racing Club tan solo pudo jugar siete partidos porque llegó la pandemia y en el medio, entró en conflicto con la dirigencia y no volvió a concentrar con el primer equipo. El argumento era que ya no era “jugador del club”. Desde ese momento, el equipo nunca volvió a tener una idea de juego clara.

Pol Fernández volará a México y continuaría su carrera en el Elche, de España Archivo

Después, el narrador deportivo puntualizó en el trabajo del director técnico, y estimó que en un contexto irregular, Russo aún no dejó su cargo, porque “cree que la va a revertir, porque es su vida, porque está en un momento que le llegó Boca. En esto lo entiendo, y a un tipo que no quiere soltar que cree que va a ser la última vez, lo entiendo, lo banco a muerte”, agregó.

“Le pasaron cosas fuertes. No tiene que tener miedo a nada. tiene que plantarse, enojarse, fastidiarse. Si un día (Marcelo) Gallardo se calentó y dijo quiero saber dónde estamos y dónde vamos, Russo también lo puede hacer. Es Russo, no es ningún interinato. Da la sensación de que Russo está haciendo un interinato de un año y medio. Da la sensación que es el técnico interino del Consejo de Fútbol hasta encontrar el que quieren. (...) Tiene que decir: me faltan jugadores”, añadió Vignolo.

Boca vs Claypole. 3/3/21. Fotobaires

Por otra parte, el animador televisivo habló sobre Carlos Tevez y opinó que el Consejo de Fútbol tiene que cuidar al “Apache” porque un jugador de esas características, es “una especie en extinción”: “No salen Tevez y (Kun) Agüero todos los días. Aprovéchenlo, disfrútenlo. (...) No me gustó como se fue Tevez el otro día de la cancha de Unión. Desde lo gestual. Estaba con la camiseta de Boca preguntándose qué hacía ahí. Estaba padeciendo un partido contra Unión, del campeonato”, analizó.

Finalmente, Vignolo dijo que Tevez para Boca “no es para todos los días”, sino que “está para el toque distinto”: “No es la botella de un litro de vino, es el licor más caro. Es una copita, el lemonchelito. No esperes tomarte una copa de Tevez, pero va a ser lo mejor del día. Esa cuota que te da Tevez, no te la da nadie”, cerró.

