Thiago Alcántara anunció su retiro del fútbol

El futbolista internacional español Thiago Alcántara anunció este lunes su despedida como jugador profesional a los 33 años, mediante un mensaje en sus redes sociales.

”Siempre me sentiré dispuesto a devolver lo que el fútbol me ha dado. Estoy agradecido por el tiempo que he podido disfrutarlo. Gracias, fútbol. Y también gracias a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Nos vemos pronto”, escribió el mediocampista hispanobrasileño.

Thiago nació en Italia, donde jugaba por entonces su padre, el brasileño Mazinho, campeón mundial con la selección brasileña en Estados Unidos en 1994. Es hermano además del también futbolista Rafinha Alcántara.

El Liverpool inglés había comunicado en mayo que Thiago Alcántara no iba a continuar en su plantel de cara a la nueva temporada. Había llegado al club inglés en 2020, procedente del Bayern de Múnich (2013-2020).

Antes de ello se había dado a conocer con el FC Barcelona, con el que debutó en la primera división española en 2009. Con esos grandes clubes del fútbol europeo consiguió una larga lista de títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones (con el Barcelona en 2011 y con el Bayern Munich en 2020), dos Mundiales de Clubes, cuatro Ligas españolas, siete Bundesligas alemanas y una Copa de Inglaterra, entre otros éxitos.

Con la selección española debutó en categoría absoluta en 2011 y jugó 46 partidos. Por lesión se perdió la Eurocopa-2012 ganada por la “Roja”. Sus mayores logros con España llegaron en categorías juveniles, siendo campeón europeo Sub-17 (2008) y Sub-21 (2011, 2013).

LA NACION

