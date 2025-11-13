Todas las fotos del entrenamiento de la selección argentina con el Elche lleno

La selección argentina completó este jueves su última práctica en territorio español frente a una multitud en el estadio del Elche. Más de 20 mil aficionados siguieron de cerca los preparativos del conjunto que dirige Lionel Scaloni, previo a su viaje a África para disputar un partido amistoso contra Angola.

Cómo fue la jornada a puertas abiertas en el Manuel Martínez Valero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó el martes la apertura de las puertas para el último trabajo del plantel antes de su compromiso en Angola. Para acceder, los hinchas debían retirar boletos gratuitos en el Área de Abonados del predio del club español. La demanda superó todas las expectativas y las entradas se agotaron en menos de 24 horas.

Los hinchas que colmaron las tribunas del estadio Manuel Martínez Valero cantaron el himno nacional

Las autoridades del Elche manifestaron su sorpresa ante la ola de fanáticos que se acercaron a las boleterías. El proceso de entrega de boletos dio prioridad inicial a los socios del club, cuyo presidente es el empresario argentino Cristian Bragarnik. Después se habilitó la distribución para el público general hasta agotar la capacidad dispuesta.

Cristian Bragarnik, dueño del club, le obsequió a Messi una camiseta del Elche con el número 10

El ambiente en las gradas fue una fiesta celeste y blanca. El propio club español difundió en sus redes sociales un video del equipo mientras corría por el campo de juego. De fondo se escucha el himno nacional, que cantaron los miles de asistentes.

La euforia alcanzó su punto máximo cuando Lionel Messi saludó a los fanáticos durante su trote por los diferentes sectores de la cancha. La cuenta oficial de la Selección en la plataforma X compartió imágenes del público con la leyenda: “Gracias por tanto cariño”.

Los hinchas que colmaron las tribunas del estadio Manuel Martínez Valero cantaron el himno nacional

Los encuentros especiales y los preparativos del club

El Elche preparó una recepción especial para el combinado nacional. El vestuario local lució una decoración con cartelería de la selección argentina, con imágenes destacadas de Lionel Scaloni, Lionel Messi y otros futbolistas con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

El vestuario local del club español fue decorado con imágenes de Lionel Scaloni y Lionel Messi

Varias personalidades del club local se acercaron a saludar a la delegación. El entrenador del Elche, Eder Sarabia, conversó animadamente con Messi. Ambos coincidieron en el Barcelona, donde Sarabia fue ayudante de campo de Quique Setién. El club compartió una foto del momento y la describió como “un reencuentro muy especial”.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, se reencontró con Messi, a quien dirigió como ayudante en el Barcelona

Cuál es el próximo partido y la posible formación

Se espera que Lionel Scaloni ofrezca una conferencia de prensa en las próximas horas. La jornada del equipo continuará con el viaje hacia Luanda, Angola. En esa ciudad, este viernes 14 de noviembre, el conjunto campeón del mundo disputará su último amistoso del año 2025. El partido se jugará desde las 13, hora de la Argentina, en el estadio 11 de Noviembre. Es la primera vez que la selección argentina jugará en ese país africano.

Las entradas gratuitas para presenciar la práctica de la Selección se agotaron en menos de 24 horas

El entrenador no ofreció detalles sobre la alineación titular. Sin embargo, los ensayos tácticos de las últimas prácticas permiten vislumbrar un posible equipo. La formación podría ser con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.