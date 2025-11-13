Vélez vs. River Plate: cuándo se juega el partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

El Grupo B del Torneo Clausura 2025 se definirá, en gran parte, este domingo por la tarde con dos juegos en simultáneo a las 17 y uno de ellos es el que protagonizarán Vélez Sarsfield y River Plate en el estadio José Amalfitani. En simultáneo, Talleres visitará a Instituto en el clásico de Córdoba mientras que San Martín de San Juan se presentará un día antes porque es primordial su pelea por no descender a la Primera Nacional y Gimnasia de La Plata lo hará el lunes ante Platense en Vicente López.

El encuentro entre el Fortín y el Millonario se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto marcha cuarto en la tabla de posiciones con 25 puntos producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro caídas y, ya clasificado a los playoffs, aspira a superar a Deportivo Riestra y Lanús -ambos tienen 27 unidades- y terminar segundo. A su vez, buscará quebrar una racha de dos caídas en fila para llegar a la próxima instancia bien posicionado y con la localía para, al menos, el primer cruce. Su amenaza es San Lorenzo, que puede dejarlo quinto -recibirá a Sarmiento de Junín-.

El elenco de Marcelo Gallardo está en el peor momento del año, tras caer en el Superclásico con Boca 2 a 0 en la Bombonera. La derrota le impidió avanzar a los octavos y le complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, irá al barrio porteño de Liniers a jugar un partido clave para dos tablas, la de la zona B y la Anual.

En el grupo, se ubica quinto con 21 tantos gracias a seis triunfos, tres igualdades y seis caídas las cuales todas las sufrió en los últimos siete juegos. Por la diferencia de goles (+5), con empatar ante Vélez prácticamente quedará clasificado sin importar otros resultados. De caer, dependerá de que no ganen la T, Sarmiento, Gimnasia de La Plata y el Santo sanjuanino, que a su vez debería no sucumbir a la Primera Nacional.

En la clasificación general, el panorama de River es más complejo. Actualmente marcha cuarto con 52 unidades, es decir en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2026. Su misión es superar a Argentinos Juniors, tercero con 54 antes de su visita a Estudiantes de La Plata. Si lo consigue, accederá al repechaje de la Copa Libertadores mientras que si no lo hace, su única alternativa para entrar al máximo certamen continental es como campeón del Clausura o que Rosario Central, Boca y el Bicho den la vuelta olímpica y liberen un lugar.

River Plate se juega gran parte de su futuro en el último partido del Torneo Clausura ante Vélez NICOLAS ABOAF

Gallardo, además, tiene la misión de diagramar una formación inicial con un plantel diezmado. Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña llegaron a las cinco tarjetas amarillas y deben cumplir una fecha de sanción; Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados; y tanto Kevin Castaño como Matías Galarza Fonda fueron convocados a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 y goleó River Plate 4 a 1 en el estadio Monumental con goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Ignacio Fernández y Miguel Borja. Maher Carrizo descontó transitoriamente para el Vélez.